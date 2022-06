Israël va faire venir des travailleurs du Maroc

La signature de cet accord a été décidée lors d’une rencontre mardi 21 juin entre Shaked et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, selon un communiqué du bureau de la ministre israélienne.

“Le but est de commencer d’ici un mois à faire venir en Israël des travailleurs marocains dans les secteurs des soins infirmiers et de la construction”, a déclaré Ayelet Shaked.

Pour rappel, Israël et le Maroc ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre 2020 à travers la signature d’une déclaration conjointe entre le Maroc, les États-Unis et Israël. En contrepartie, l’administration Trump avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Lors de sa rencontre avec le chef de la diplomatie marocaine, Ayelet Shaked “a publiquement apporté pour la première fois le soutien d’Israël à la souveraineté marocaine au Sahara”, selon le communiqué.

Sa visite à Rabat survient alors que les États-Unis et le Maroc ont lancé lundi à Agadir l’exercice militaire “African Lion 2022”, le plus large sur le continent africain, dans un climat de tension régionale avec l’Algérie. Ces manœuvres mobilisent plus de 7500 soldats originaires de dix nations, dont le Brésil, le Tchad, la France et le Royaume-Uni. Y participent des observateurs militaires en provenance de l’OTAN et d’une quinzaine de “pays partenaires” dont, pour la première fois, Israël.