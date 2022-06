Football : Abdeslam Belkchour élu nouveau président de la LNFP

Cette élection a eu lieu lors de l’assemblée générale ordinaire de la ligue, au titre de la saison 2020-2021, marquée par la présence des représentants de 43 clubs (sur 53) et tenue au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, dans la banlieue de Salé.

Le président du Renaissance Club Athletic Zemamra (RCAZ), Abdeslam Belkchour, qui occupait jusqu’ici le poste de vice-président de la LNFP, doit former son nouveau bureau dans les deux prochains mois.

“C’est avec un grand regret que j’annonce ma démission du poste de président de la LNFP. Je n’arrive pas à assumer pleinement cette fonction à cause de mes occupations professionnelles”, a dit le président démissionnaire Said Naciri, élu une première fois à la tête de cette instance en 2015. Il avait été réélu pour un deuxième mandat en 2019. Naciri est aussi président du Wydad de Casablanca et du conseil préféctoral de la capitale économique.

“C’est une lourde responsabilité”, a confié Belkchour à la presse après son élection à la tête de l’organe dirigeant du football professionnel national. “Le football national connait aujourd’hui des mutations très positives et un rayonnement sur les plans continental et international”, a-t-il déclaré.

Pour le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) Fouzi Lekjaa, “2022 aura été une année phare dans l’histoire du football national, avec la qualification des Lions de l’Atlas en Coupe du monde (Qatar-2022), de l’équipe nationale féminine U17 au Mondial Inde-2022, et les sacres du Wydad de Casablanca et de la Renaissance de Berkane, respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF)”.

“Désormais, il faut relever un nouveau challenge, à savoir la qualification en juillet prochain de l’équipe nationale féminine au prochain Mondial”, a-t-il poursuivi. “La prochaine saison ne sera lancée qu’avec des sociétés sportives”, a insisté le président de la FRMF, ajoutant que “la transparence et la bonne gouvernance sont le corolaire d’une bonne gestion de la chose sportive”.

Au cours de cette AGO, les rapports moral et financier de la ligue (saison 2020-2021) ont été approuvés à l’unanimité.

Donnant lecture à ces rapports, le secrétaire général de la ligue, Khalid Mghafri s’est attardé, dans le rapport moral, sur les difficultés ayant entravé le déroulement de la Botola Pro D1 “Inwi” durant la saison 2020-2021 en raison, notamment, du Covid-19 et de la participation de l’équipe nationale des joueurs locaux au championnat d’Afrique des nations 2021 au Cameroun.

Il s’est félicité, dans ce sens, de la clôture, à la date prévue, de cette saison sportive, sans aucun match programmé ou reporté. Il a également mentionné l’organisation par la LNFP, en collaboration avec la DTN, de sessions de formation au profit des cadres techniques et médicaux des clubs qui lui sont affiliés.

