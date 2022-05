Jérusalem : le Parlement arabe condamne la “prise d’assaut” dans l’Esplanade des Mosquées

Le Parlement arabe a condamné “la prise d’assaut d’un grand nombre de colons et d’extrémistes juifs dans les cours de la sainte mosquée Al-Aqsa et la levée des drapeaux des autorités d’occupation sur ses honorables sites”, soulignant qu’il s’agit d’actes “provocateurs” et d’escalades “qui conduiront à davantage de tensions et d’instabilité sécuritaire dans la région”.

Par Aymane Jaouhar