Le port de Tanger Med classé en 6e position sur 370 ports à conteneurs mondiaux en termes d’efficacité

Premier port à conteneurs d’Afrique et de Méditerranée et dans le top 25 des plus grands ports à conteneurs du monde (23e mondial), Tanger Med se classe au 6e rang des ports les plus efficace au monde (178,1 points), selon le Global container port performance index.

Élaboré chaque année par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, cet indice annuel permet de comparer la performance portuaire dans le monde, en fonction notamment du temps de chargement des navires. Le classement se fonde sur la durée des cycles de déchargement/chargement des navires au port, consignés tout au long de l’année 2021, caractérisée par un engorgement portuaire et de fortes perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Sixième de ce classement sur un total de 370 ports étudiés, Tanger Med est surclassé par le port saoudien du roi Abdallah qui figure en tête du classement 2021. Ses concurrents régionaux, le port de Salalah à Oman, le port Hamad au Qatar et le port Khalifa d’Abou Dabi, quant à eux, occupent également les cinq premières places du podium, alors que le port islamique de Jeddah, en Arabie saoudite, se dresse au huitième rang.

Pour les ports de grande taille, avec une capacité de traitement supérieure à 4 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds), le port de Tanger Med se dresse troisième. Au niveau de la région Europe et Afrique du Nord, Tanger Med se classe en première position. Il devance les ports d’Algésiras en Espagne (11e mondial), celui de Port-Saïd en Égypte (15e), et celui de Barcelone (22e).

À noter que le port de Tanger Med réalise ainsi l’une des progressions les plus remarquables, passant de la 27e à la 6e position entre 2021 et 2022.