Tanger Med : une importante croissance de l’activité portuaire enregistrée en 2021

En 2021, 7.173.870 conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds) ont été traités dans le port de Tanger Med, soit une croissance de 24 % par rapport à 2020. Une croissance due à la montée en puissance du port Tanger Med 2 après le démarrage du nouveau terminal TC3.

De plus, le port a traité 407.459 camions TIR (transit international routier), soit plus de 14 % par rapport à 2020. Un trafic fortement influencé par la reprise des exportations industrielles ainsi que par la réussite de la campagne agricole et des exports agro-industriels.

Un autre record a été établi par le port en 2021 : 101.054.713 tonnes de marchandises ont été manutentionnées. Une croissance de 25 % par rapport à l’année précédente. Le port de Tanger Med représente donc plus de 50 % du tonnage manutentionné par l’ensemble des ports du Maroc.

407.459 camions de transit international routier ont été traités, en croissance de 14 % par rapport à 2020. 429.509 véhicules neufs ont été manutentionnés, représentant une croissance de 20 % par rapport à 2020, avec 278.651 véhicules Renault, dont 250.532 destinés à l’export.

Globalement, le trafic maritime a enregistré une bonne progression (une augmentation de 12 % par rapport à 2020) avec une flotte de près de 11.000 navires ayant fait escale au port Tanger Med, dont 929 navires d’une taille supérieure à 290 mètres.

En raison du contexte sanitaire, le trafic de passagers a en revanche connu une baisse de 14 % par rapport à 2020, soit 587.320 passagers de moins.