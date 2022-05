ADM : circulation perturbée entre Sidi Maarouf et Bouskoura à partir de ce soir

Dans le sens Berrechid-Casablanca, la circulation sera suspendue à partir de 22 h le 26 mai et jusqu’à 6 h le 27 mai. Dans le sens Casablanca-Berrechid, elle sera suspendue entre 2 h et 3 h dans la nuit du 27 mai. Ceci pour réhabiliter la passerelle piétonne située entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur de la ville verte.

Voici les itinéraires alternatifs :

• Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Casablanca sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de la ville verte et d’emprunter la route provinciale 3011 et la voirie de Bouskoura à destination de Casablanca ;

• Les usagers en provenance de Rabat et d’El Jadida et à destination de Berrechid sont priés de quitter l’autoroute via l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart), et d’emprunter la voirie urbaine de la ville verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de Bouskoura ;

• Les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Berrechid sont priés d’emprunter l’autoroute de contournement de Casablanca via le nœud de Sidi Maarouf et de quitter celle-ci par l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart), pour emprunter ensuite la voirie urbaine de la ville verte afin de rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de Bouskoura.

(avec MAP)