Maroc-UK : comment le coup de pouce de Londres à Xlinks va booster l’autoroute électrique entre les royaumes

Dans le top management de Xlinks, la start-up britannique qui porte le projet, on commençait à désespérer de recevoir le soutien gouvernemental. Depuis septembre 2022, son projet d’interconnexion entre le Maroc et le Royaume-Uni avait été introduit à Whitehall, le quartier administratif de Londres, afin d’être étudié par les ministères concernés, sans vraiment convaincre. Cinq mois plus tard, cette “lenteur frustrante”, selon les mots du président de Xlinks, Sir David Lewis, a laissé place au coup de pouce tant attendu. Le 30 mars dernier, le gouvernement britannique a publié sa nouvelle stratégie énergétique nationale intitulée Powering Up Britain – Energy Security Plan. Ce nouveau plan détaille les objectifs stratégiques du Royaume-Uni pour réduire sa dépendance aux énergies polluantes, mais aussi assurer la sécurisation de l’approvisionnement en électricité à moindre coût aux foyers et entreprises britanniques par le recours à…

