[Tribune] Maryam Bigdeli, représentante de l’OMS au Maroc : “C’est maintenant que nous devons tirer les leçons de la crise Covid”

Ainsi, nous savons que malgré les grandes avancées de la santé publique, le recul de la mortalité et l’amélioration de l’espérance de vie, 30 % de la population mondiale n’est toujours pas en mesure d’accéder aux soins de santé dont elle a besoin ; et que près de deux milliards de personnes font face à des dépenses de santé susceptibles de les appauvrir. Personne ne devrait faire face à de tels obstacles pour un droit fondamental tel que la santé.

Des systèmes de santé robustes et résilients

La crise du Covid-19 nous a tous éprouvés, individuellement mais aussi nos organisations, nos institutions et nos sociétés. C’est pourtant maintenant que nous devons tirer les leçons de cette période difficile et utiliser ce que nous avons appris pour reconstruire un monde meilleur ; et comme nous en avons fait l’expérience cuisante lors de la pandémie, nous savons maintenant que ce monde meilleur passe par des systèmes de santé robustes et résilients.

Pour améliorer la santé des populations, l’OMS préconise de renforcer les systèmes de santé nationaux au moyen d’une approche axée sur les soins de santé primaires, et ce en tenant compte des populations les plus démunies, selon une approche fondée sur les droits. C’est un objectif mondial auquel le Maroc contribue largement puisque le pays s’est engagé dans une réforme ambitieuse de la protection sociale, qui inclut la généralisation de l’assurance maladie.

Le Maroc a aussi à de nombreuses reprises réaffirmé son engagement envers les soins de santé primaires avec la continuité des soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, et recouvrant un large éventail de déterminants de la santé.

Les soins de santé primaires se fondent sur un engagement en faveur de la justice sociale, de l’équité, de la solidarité et de la participation. Pour avancer dans cet agenda, l’OMS recommande une participation de tous les acteurs aux processus de planification et d’examens des résultats, sous la coordination des acteurs étatiques.

Ces processus de dialogues sont essentiels au fonctionnement d’un système de santé à l’écoute des contextes et centré sur les personnes. L’OMS au Maroc s’est engagée aux côtés du ministère de la Santé et de la protection sociale pour organiser de nombreux dialogues de grande envergure, tels que le forum des soins de santé primaires et la conférence sur le financement de la santé en 2019.

Dans un pays tel que le Maroc, au système de santé solide, ayant fait face à la crise du Covid-19 tout en veillant à maintenir la continuité des services essentiels à la population, la présence de l’OMS se justifie par son soutien à la formulation et à l’évaluation des politiques de santé, mais également à travers la génération des données probantes permettant la prise de décision et l’évaluation de l’impact des actions entreprises dans le secteur de la santé. C’est pourquoi nous avons aussi des partenaires académiques importants avec lesquels nous travaillons non seulement sur des projets de recherche, mais aussi sur une institutionnalisation de la gestion des connaissances.

Le 7 avril 2023 est l’occasion de signer notre nouveau Cadre de coopération stratégique OMS-Maroc pour la période 2023-2027 Maryam Bigdeli, représentante de l’OMS au Maroc

Nous savons à quel point la coopération sud-sud est importante pour le royaume. Elle est fondée sur l’expertise dont le Maroc dispose et qui est précieuse à l’international. Le réseau des centres collaborateurs de l’OMS est un moyen efficace de soutenir cette dynamique. Le Maroc héberge trois centres collaborateurs dans les domaines de la santé reproductive, de la santé mentale et de la pharmacovigilance. Ces institutions nationales nous soutiennent dans la coopération sud-sud et dans notre mandat global.

L’OMS au Maroc est fière de contribuer à l’agenda ambitieux de la refonte du système de santé dans le royaume, en continuant la collaboration exemplaire que nous avons avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et tous les autres partenaires nationaux. Le 7 avril 2023 est en effet l’occasion de signer notre nouveau Cadre de coopération stratégique OMS-Maroc pour la période 2023-2027.

À l’avenir, nous devrons mesurer l’effet de nos actions à l’aune du bien-être des populations et de l’existence d’environnements sains. Car la constitution de l’OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social, et nous avons la responsabilité et le devoir de veiller à ce que tout être humain puisse atteindre cet état.