L’édition 2023 de l’émission « Lahdat Dir iddik » dédiée à l’aménagement des terrains de proximité de football dans 4 villes marocaines

Ces nouvelles capsules mettront en lumière les associations partenaires et les bénévoles Dir iddik qui, cette année donneront de leur temps pour aménager des terrains de proximité de football dans plusieurs régions du Royaume.

L’émission « Lahdat Dir iddik », diffusée durant le mois sacré de Ramadan sur 2M et sur les réseaux sociaux de inwi, retracera les meilleurs moments de l’action Dir iddik. Elle mettra ainsi en avant les associations partenaires de « Dir iddik », les bénévoles et les invités de marque menés par Rachid El Ouali, parrain de Dir iddik, qui conjugueront leurs efforts pour mettre à niveau quatre terrains de proximité de football à Ouarzazate, Mohammedia, Nador et Beni Mellal.

Pour déployer cette initiative, inwi s’associera à 5 associations partenaires de « Dir iddik », à savoir : Association Sportif Chabab Aoulad Amira (Ouarzazate), JCI Grand Ouarzazate, Amares (Mohammedia), Club Sportif AMH (Casablanca), Association Sawt Chabab El Boustane (Nador) et TIBU Maroc.

Acteur engagé en faveur de l’action sociale, inwi ambitionne, à travers cette initiative, placée sous le signe du partage et de la générosité, de capitaliser sur la passion des jeunes pour le football et la place du sport comme vecteur important dans l’éducation nationale au Maroc. L’objectif est de véhiculer les valeurs nobles de la solidarité, du partage et du dépassement de soi-même ; autant de valeurs que l’opérateur partage au quotidien avec tous les Marocains.

Plateforme de référence de l’action sociale et du volontariat au Maroc, « diriddik.ma » met en relation les bénévoles et les associations partout au Maroc : elle fédère aujourd’hui plus de 72000 bénévoles, plus de 200 associations partenaires et compte à son actif plus de 700 projets déployés au fil des années partout au Maroc. Aussi, au fil des années, les actions Dir iddik ont permis notamment de réhabiliter 74 associations, de rénover 16 quartiers et aussi d’aménager 50 classes connectées dans le rural.