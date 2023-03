“Casa Foukaha”, Hoba Hoba Spirit, Abdelkrim Ghattas : les sorties de la semaine

Une quête royale

Cinéma. Le dernier film du réalisateur Stephen Frears est basé sur une histoire vraie. Celle d’une historienne amateure britannique, Philippa Langley, qui s’est positionnée à l’encontre des experts et est allée seule à la recherche des restes du roi Richard III, monarque controversé qui a régné sur l’Angleterre du XVe siècle, et dont la tombe n’a jamais été retrouvée. Une quête qui vaudra à Philippa Langley une trouvaille historique… Dans The Lost king, l’actrice Sally Hawking campe ainsi le rôle d’une jeune femme obsédée par le mystère qui règne autour de Richard III, guidée par son instinct et beaucoup de passion, mais considérée comme illégitime à entreprendre cette initiative. Bien que sujette à un syndrome de fatigue chronique, Philippa Langley se montre obstinée et renverse des montagnes pour parvenir au bout de sa quête, qui la mènera jusqu’à un vieux parking souterrain de Leicester…

Actuellement au CinéAtlas de Rabat et d’El Jadida.

Gala du rire

Humour. Quatre humoristes de talent seront réunis au Studio des Arts Vivants afin d’offrir une soirée de rires garantis. Intitulée “Casa Foukaha”, la soirée verra défiler tour à tour les comédiens Jalil Tijani, Wary Nichen, Samia Orosemane et John Sulo. Ils présenteront leurs différents one man show et stand-up, interprétés à la fois en français et en darija, et truffés de références culturelles. Les quatre humoristes seront suivis du “guest music” Djam, compositeur et interprète de musique actuelle algérienne, qui vient tout juste de sortir son premier album #Zdeldel. En somme, une réunion d’artistes qui, en l’espace de deux heures, donne à voir les styles et singularités de chacun d’entre eux.

Le 4 avril, au Studio des arts vivants, à Casablanca.

Revisiter le passé

Exposition. Lauréat des Beaux-Arts de Casablanca et de Paris dans les années 1960, l’artiste peintre Abdelkrim Ghattas présente son premier “solo show”, une exposition intitulée “Illuminations”, où il revisite ses propres œuvres artistiques réalisées dans les années 1970 à travers le filtre de notre époque. Artiste figuratif par excellence, il accompagne ses toiles de formes géométriques et de couleurs chatoyantes. Contemporain de Mohamed Melehi et de Mohamed Chabaâ, Abdelkrim Ghattas continue de puiser dans l’effervescence de la richesse artistique des années 1970, et se positionne aujourd’hui parmi les figures incontournables de la peinture marocaine contemporaine.

Jusqu’au 8 avril à la Loft Art Gallery, Casablanca.

Les Rrways à l’honneur

Rencontre. Dirigé par Brahim El Mazned, directeur du festival Visa For Music, le livre L’art des Rrways, publié par l’agence culturelle Anya, se lance sur les traces des illustres poètes chanteurs qui constituent un joyau du patrimoine culturel immatériel marocain. Acteur culturel engagé, Brahim Mazned donne rendez-vous à ses lecteurs et aux passionnés de musique pour une discussion et un débat autour de cette parution.

Le 4 avril au Café la Scène, à Rabat.

Les pros de la Hayha

Concert. Dans le cadre de la programmation ramadanesque du Boultek, le groupe emblématique de la scène Nayda, Hoba Hoba Spirit, se produira pour un concert post-ftour. Composé de six membres et mené par le chanteur et guitariste Reda Allali, le groupe de fusion présentera des titres de son dernier album Kamayanbaghi (2018). L’occasion pour ce groupe de Hayha de revisiter ses chansons les plus célèbres, telles que “Gnawa Blues”.

Le 6 avril, au Boultek, à Casablanca.