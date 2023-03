Chakib BENMOUSSA, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, invité de la 3e édition des “Matins HEC”

Suite à l’introduction de Hamza LARAICHI, Président de l’Association HEC Paris Alumni Maroc, l’invité a d’abord répondu aux questions qui lui ont été posées par Jamal HAROUCHI, Vice-Président de l’Association et modérateur de l’événement, en rappelant les fondements de la feuille de route adoptée, fruit d’une réflexion établie et enrichie en concertation avec plus de 100.000 acteurs du secteur, impliquant élèves, parents d’élèves, enseignants, experts et élus.

Un premier échange constructif, suivi par une séquence de questions-réponses animée par Hiba MRANI ALAOUI puis Safae FIKRI, membres de l’Association HEC Paris Alumni Maroc, où Chakib BENMOUSSA a pu souligner l’importance de trois grands objectifs de cette feuille de route : “assurer la qualité des apprentissages au niveau du primaire, pour maîtriser les fondamentaux tels que lire, écrire et compter”, “développer les compétences transversales, à travers le renforcement des activités extrascolaires”, et “réduire de manière drastique l’abandon scolaire, qui demeure à un niveau trop élevé”, a-t-il précisé.

Avec 12 engagements pris et formulés autour de trois grands axes que sont l’élève, l’enseignant et l’établissement, Chakib BENMOUSSA a mis le parcours de sélection, de formation et de suivi de carrière des enseignants au cœur du dispositif tout en se focalisant sur la vie scolaire de l’élève en ce qu’elle implique le renouvellement continu du programme d’apprentissage, l’appui au cadre de vie familial et social, et le renforcement du schéma d’épanouissement.

La feuille de route est séquencée en 6 ans et attend ses premiers retours dès 2024, avec des premiers tests ayant pour but de déceler rapidement les différentes failles et succès du dispositif, avant de songer à le diffuser à plus grande échelle.

Conscient des multiples enjeux de cette feuille de route, Chakib BENMOUSSA admet en toute transparence la difficulté de la tâche et est non moins convaincu de la nécessité de l’effort collectif dans la réussite du projet, et dans le besoin de capitaliser sur les acquis pour construire.