Tenues ramadanesques

Ça y est. It’s that time of year again, comme on dit dans les films américains sur Netflix. Ramadan est arrivé. Il finit toujours par arriver. Et avec lui, c’est tout un contingent de choses qui arrivent. D’abord, il y a le retour à l’heure d’hiver, ou à l’heure d’été, ou à l’heure légale. Tu n’as jamais très bien compris comment il fallait appeler ça. Il te semble d’ailleurs que personne n’y comprend grand-chose. Et il ne s’agit pas que de la manière de nommer la chose. Tous les ans, c’est la même confusion générale pendant au moins trois jours, et tous les ans on a droit aux sempiternels “quelle heure est-il?” qui te tendent au plus haut point. Quand tu prends un rendez-vous et que la personne te répond par un “à l’ancienne heure ou à la nouvelle ?”, tu ne réponds plus de rien. En vrai, tu ne sais même pas pourquoi on change d’heure la veille du mois sacré, mais bon, tu n’oses même pas poser la question. Tu t’es contentée de régler ta montre et ton iPhone…

