Offshoring : l’ANAPEC et l’APEBI s’allient pour la satisfaction des besoins du secteur en ressources humaines

Le 20 mars 2023 à 14 heures, l’ANAPEC et l’APEBI ont procédé à la signature d’une convention de partenariat pour l’accompagnement du secteur dans la satisfaction des besoins en ressources humaines à travers des tournées régionales. La cérémonie de signature s’est déroulée à la salle des conférences du Technopark-Casablanca en présence de Noureddine Benkhalil, directeur général par intérim de l’ANAPEC, et de Rédouane El Haloui, président de l’APEBI.

Cette initiative intitulée [JIHATECHجهتك] s’appuie sur l’expertise et la mobilisation de l’écosystème régional et national pour le renforcement des liens entre l’offre de formation professionnelle et universitaire et les besoins en compétences des employeurs. Elle contribuera à créer un environnement propice pour le développement du digital dans les régions et accroître leur attractivité.

Elle soutient également la promotion des technologies et la transformation numérique dans les régions, en favorisant la captation d’opportunités d’investissement et de débouchés professionnels, ainsi que l’implication des partenaires régionaux pour le déploiement ou la définition des PDRD (plan de développement régional digital).

L’initiative [JIHATECHجهتك] prévoit plusieurs objectifs, tels que l’organisation de tournées régionales avec l’appui des acteurs des régions sélectionnées en commun accord entre les parties, l’établissement de job dating dans les territoires ciblés, l’animation d’ateliers de sensibilisation et d’orientation professionnelle, l’organisation de tables rondes animées par des professionnels du secteur IT, le lancement des activités du think thank DigitALL212 (régionalisation/universités/formation professionnelle/entreprises IT/partenariat/jumelage…) ainsi que la réalisation d’une cartographie de l’offre de formation (organismes, filières, étudiants) et des diplômés/chercheurs d’emploi.

L’ANAPEC et l’APEBI se félicitent de cette collaboration qui renforcera le secteur des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring au Maroc et qui permettra de satisfaire les besoins en ressources humaines qualifiés de manière plus efficace.