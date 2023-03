“Mohamed Leftah, le bonheur des mots” : (re)découvrir l’œuvre d'un écrivain singulier

Mohamed Leftah ou le bonheur des mots est l’intitulé d’un ouvrage collectif sur l’écrivain né en 1946 à Settat et décédé le 20 juillet 2008 au Caire. Informaticien de formation, il a exercé le journalisme littéraire avant de se consacrer entièrement à l’écriture.

L’œuvre de Mohamed Leftah, publiée aux éditions de la Différence, compte une dizaine de titres dont Au bonheur des limbes, Une fleur dans la nuit, Ambre ou les métamorphoses de l’amour, Un martyr de notre temps, Une chute infinie… et beaucoup d’inédits qui restent à découvrir.

Très poétiques, ses romans et ses nouvelles, depuis Demoiselles de Numidie jusqu’au Jour de Vénus installent un univers nocturne et interlope qui s’impose comme une résistance, fiévreuse mais profondément libre, face aux obscurantismes tout en s’érigeant en hymne à la littérature.

Cette publication est motivée par la nécessité et la volonté de faire découvrir et partager une œuvre riche, singulière et puissante. Ont participé à cet ouvrage, sous la direction de Abdellah Baïda, Abdelhaq Anoun, Mustapha Bencheikh, Edmond Amran El Maleh, Touriya Fili-Tullon, Mohamed Hmoudane, Salim Jay, Mohamed Nedali…

«Mohamed Leftah - le bonheur des mots» Collectif 55 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc