Marine El Himer : “Arrêter la téléréalité a été la suite logique de mon cheminement vers Allah”

Smyet bak ?

Hamid.

Smyet mok ?

Virginie.

Nimirou d’la carte ?

Je vais chercher, je vous l’enverrai sur WhatsApp…

En parlant de carte nationale, pourquoi avoir demandé la nationalité marocaine ?

Parce que ça me tenait à cœur, et puis j’étais dans mon droit, mon papa est marocain… Mais j’ai toujours ressenti une connexion avec le Maroc. À chaque fois que je venais, j’avais le sentiment que j’étais sur mes terres en quelque sorte. Et je pense aussi qu’il me fallait la carte nationale pour me sentir 100 % marocaine.

Et pourquoi ne la demander que maintenant, vous ne vous sentiez pas marocaine avant ?

Non, c’est pas ça ! En fait, j’ai été abandonnée très tôt par mon père, à trois ans, et il a d’abord fallu que je retrouve tous mes papiers. C’était long et très compliqué et c’est pour ça que j’ai fait une grosse fête quand j’ai obtenu officiellement ma…