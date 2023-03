inwi remporte 3 prix lors des Moroccan Digital Awards

La créativité de “Win by inwi” a été primée avec le “Gold Award” de la meilleure innovation digitale. Une reconnaissance qui valorise une nouvelle fois la marque produit 100 % digitale de l’opérateur, un univers interactif et évolutif, où l’ensemble des parcours et des services, de la souscription à l’assistance client, sont dématérialisés.

Les contenus digitaux réalisés en collaboration avec l’influenceur Ismaïl Sefrioui ont été récompensés du “Silver Award” dans la catégorie “meilleure campagne engageante sur les réseaux sociaux”. Ce dispositif digital immersif et innovant a été développé à l’occasion de la participation de l’équipe nationale de football à la coupe africaine Cameroun 2022 et à la Coupe du Monde 2022.

Fidèle à son engagement en faveur de l’action sociale, notamment dans le domaine de l’éducation, inwi a reçu également le “Silver Award” dans la catégorie “la campagne la plus engagée” pour son initiative “Classes connectées” de Dir iddik.

Ces distinctions couronnent ainsi les efforts déployés par l’opérateur global, acteur majeur de l’inclusion numérique au niveau national, qui place l’innovation et la proximité avec le consommateur marocain au cœur de toutes ses actions.

Aujourd’hui, l’African Digital Summit s’impose comme le plus grand rassemblement digital en Afrique dédié aux annonceurs, professionnels du marketing, du digital, des médias et de la communication. La 5e édition de l’ADS, tenue à Casablanca, le 2 et 3 mars 2023, a connu la participation de près de 3000 professionnels marocains et internationaux.

Lors de cette 5e édition de l’African Digital Summit, des panélistes de renom et des speakers chevronnés ont débattu et décortiqué en profondeur les enjeux liés au digital et ses évolutions futures, tout en partageant leurs expertises et retours d’expériences. Dans son intervention, lors du panel dédié à la promotion de la marque “Maroc”, Mme Nadia Rahim, directrice Marques & Communication chez inwi, a rappelé le positionnement de l’opérateur en tant que marque 100 % marocaine, innovante et engagée au service de l’inclusion numérique du pays.

Les efforts d’innovation de l’opérateur ont été, à plusieurs fois, récompensés sur diverses plateformes nationales et internationales. La dernière consécration en date était l’Award de “la marque marocaine la plus aimée au Maroc” et l’Award de “la marque engagée de l’année” lors de l’événement “Les Impériales 2022”.