Sitel Group accélère sa transformation et devient Foundever

Depuis l’acquisition de Sykes Enterprises, Inc. (SYKES) en 2021, le groupe a consolidé sa place parmi le top 3 mondial de l’expérience client. Cette nouvelle étape s’inscrit dans l’ADN d’une entreprise qui évolue sans cesse et innove pour proposer les meilleures solutions et services du marché”, indique l’entreprise dans un communiqué.

“L’industrie de l’expérience client a radicalement changé depuis que nous avons fondé la société il y a plus de 30 ans”, a déclaré Laurent Uberti, président, PDG et cofondateur de Foundever. “Ce qui était auparavant manuel et local est aujourd’hui digital et mondial. Pour autant, l’expérience client repose fondamentalement sur les interactions humaines. Depuis plus de trois décennies, nous avons cherché à rester agile et à innover tout en restant focalisés sur l’humain. Je suis fier de pouvoir dire que nous sommes passés avec succès d’une petite start-up à une entreprise mondiale qui traite chaque jour plus de 9 millions de conversations et offre des insights précieux à nos clients pour les accompagner dans leur transformation digitale. Foundever est une nouvelle étape de notre aventure entrepreneuriale avec l’objectif de simplifier l’expérience client de nos marques partenaires”, poursuit Laurent Uberti, cité dans le communiqué.

En associant une présence mondiale à une approche agile, entrepreneuriale et scalable, Foundever accompagne aujourd’hui les plus grandes marques du monde entier dans le développement de leur stratégie CX. Présent dans 45 pays en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie-Pacifique, Foundever traite avec, ses 170.000 collaborateurs, les opérations de 750 clients, pour un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars.

“Avec Foundever nous réaffirmons des valeurs qui animent l’entreprise depuis toujours”, a déclaré, de son côté, Olivier Camino, COO et cofondateur de Foundever. “Les marques doivent pouvoir agir plus vite, traiter des opérations plus complexes pour répondre aux attentes des clients qui évoluent. Depuis que nous avons fondé cette entreprise, nous n’avons eu de cesse de nous transformer pour accompagner cette évolution, en trouvant un équilibre entre l’humain et la technologie. Parce que nous avons la conviction que l’expérience collaborateur, c’est l’expérience client, la diversité et l’inclusion sont des piliers de notre culture d’entreprise, qui nous permettent de créer un environnement dans lequel chacun peut non seulement atteindre ses objectifs, mais aussi, les dépasser”, a-t-il ajouté.

La société au nouveau nom continuera d’offrir les mêmes solutions de haute qualité pour lesquelles Sitel Group et Sykes sont reconnus, mais en proposera également de nouvelles, ainsi que des innovations technologiques, avec une approche sur-mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses clients, en intégrant en particulier leur culture, leurs valeurs et les modèles opérationnels qui font leur unicité.

Foundever propose une large gamme de services incluant le service client, la stratégie et le design CX, la vente et la fidélisation, des solutions self-service, l’analytics, l’expérience sur les réseaux sociaux, le metaverse comme canal d’expérience client, le support back-office, la formation et développement.

“Couvrant ainsi l’ensemble des besoins des marques, Foundever leur permet de faire évoluer significativement l’expérience client, d’accélérer leur transformation digitale et de relever ainsi les défis qui se posent à elles”, conclut le communiqué.