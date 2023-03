Citic Dicastal et Softgroup joignent leurs forces et scellent un partenariat de location d’une plateforme Logistique dans Atlantic Free Zone

Citic Dicastal : Le groupe CITIC DICASTAL est leader mondial, spécialisé dans le moulage d’aluminium, notamment les jantes en aluminium et les composants en fonte d’aluminium des blocs moteurs et châssis… Avec plus de 17 000 emplois, le groupe dispose de 30 unités de production, réparties en Europe, en Amérique du nord et en Chine. Sa capacité de production annuelle est de 60Millions de jantes et 110 000 tonnes de composants moteurs et châssis. Dicastal fournit la majorité des constructeurs automobiles tels que, Volkswagen, BMW, Renault-Nissan, Fiat, Chrysler Automotive, Peugeot, GM, Toyota, Audi, etc…

SoftGroup : Plaçant l’excellence au cœur de son processus de fonctionnement, SOFTGROUP Immobilier bénéficie d’une solide expertise dans la location .Afin d’accompagner le développement de son large réseau, SOFTGROUP Immobilier a mis l’innovation au cœur de sa stratégie. Les offres locatives tous segments confondus sont constamment réétudiées afin de répondre aux besoins de clients exigeants et avertis. Ainsi, SOFTGROUP Immobilier a su durant ces trente cinq dernières années développer une chaîne de compétences qui couvre l’ensemble des besoins du locataire.