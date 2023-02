L’ONEE fait le bilan et dévoile sa feuille de route

L’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) n’a pas grand-chose d’une entreprise commune. Central et systémique, les logiques qui le gouvernent ne se situent pas pleinement du côté de l’optimisation et de la recherche du profit, mais ailleurs. Cet ailleurs ne nous a pas tout le temps été donné à voir intelligiblement. L’ésotérisme caractéristique des activités économiques et financières de l’ONEE, sa stratégie globale qui semble à rebours du temps et des ambitions royales en matière d’énergie, les programmes réguliers de refinancement massif sont autant d’éléments qui intriguent et, parfois, inquiètent.

L’évolution des activités de l’ONEE entre 2019 et 2021

Production, transport et distribution : statu quo

Ainsi, alors que la huitième opération de titrisation des créances commerciales de l’ONEE depuis 2013 contraint l’opérateur à partager le bilan comptable, technique et commercial de ces trois dernières années d’activité, il nous a semblé pertinent de revenir sur quelques chiffres importants.

…