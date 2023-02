Le barrage aux notes, nouvel outil de protestation des “contractuels”

Septième année de bras de fer entre le gouvernement et les enseignants dits “contractuels”. Campagne de boycott, communiqués, grèves prolongées, manifestations, mises en demeure et procédures disciplinaires… le cercle vicieux continue. Le 14 janvier dernier, sous la houlette d’Aziz Akhannouch, un accord, avalisé par quatre des cinq syndicats nationaux les plus représentatifs, avait pourtant bien été trouvé “pour mettre fin au recrutement par contrat” dans l’éducation nationale. C’était à l’issue de la signature d’un protocole d’entente avec quatre des cinq centrales syndicales les plus représentatives du secteur (voir encadré en bas de page). Que nenni ! Le PV de cet accord, qui prévoit notamment d’unifier tous les statuts existants du personnel de l’éducation nationale, a été sèchement rejeté par les principaux concernés, réunis au…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner