L’ambassadeur de France au Maroc : “La résolution du Parlement européen n’engage aucunement la France”

Je ne suis pas le directeur commercial de la France, je ne suis pas payé au chiffre d’affaires; ma réussite sera celle du partenariat entre nos deux pays, c’est le seul critère sur lequel je serai jugé.”

Christophe Lecourtier annonce tout de suite la couleur. Nommé en décembre dernier ambassadeur de France au Maroc par le président Emmanuel Macron, cet énarque de 62 ans a les idées claires. Arrivant après le mandat abrégé d’Helène Le Gal, qui fut marqué par une série de faux pas, Lecourtier a à cœur de tourner une page houleuse dans la relation Maroc-France.

Costume bleu anthracite, épaisse écharpe autour du cou, il nous reçoit dans un bureau spacieux et minimaliste, au siège d’une ambassade de France nichée au cœur de l’Agdal, dans la capitale. Décoré de la légion d’honneur, Lecourtier s’est bien gardé d’en accrocher la rosette sur le revers de sa veste.

Catholique pratiquant, l’ambassadeur est un homme introspectif, pas du genre à palabrer excessivement. Un débit de voix lent et posé, jamais fanfaron, nous le démontrera tout au long de la rencontre.

Dans ce bureau, l’œil est tout de suite attiré par une série de photos accrochées en surplomb d’un une longue table de réunion. On y voit Emmanuel Macron et Mohammed VI tout sourire, à l’occasion de l’inauguration du TGV en 2018. La mission de Lecourtier sera d’afficher de nouveau ces mêmes sourires sur les visages de deux chefs d’État en froid.

Lecourtier débarque en effet au plus fort d’une crise entre Rabat et Paris, alimentée par une rafale d’événements abrasifs (voir chronologie) qui s’accumulent à un rythme entêtant. Quotas appliqués au nombre de visas accordés aux Marocains, affaire Pegasus, tropismes du président français trop prononcés envers Alger, et puis, comme si cela ne suffisait pas, cette résolution du parlement européen appelant le Maroc à respecter la « liberté d’expression » et « la liberté des médias« .

Si cette résolution n’engage que l’enceinte strasbourgeoise, la physionomie du vote dérange. Une majorité d’eurodéputés appartenant à la majorité macronienne ont en effet voté la résolution qui fâche. “La résolution du Parlement européen n’engage aucunement la France”, tranche Lecourtier… Lire la suite