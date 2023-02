Asmaa El Arabi : “Les femmes n’ont pas forcément l’espace nécessaire pour arriver à s’épanouir lorsqu’elles ont une vocation artistique”

Smyet bak ?

Hamid.

Smyet mok ?

Souad.

Nimirou d’la carte ?

Je te jure que je ne le connais pas par cœur et j’ai oublié mon sac.

Vous vous définissez comme influenceuse, humoriste ou les deux ?

Ah non, influenceuse, pas vraiment, pas du tout même, bien que j’aie beaucoup de respect pour celles et ceux qui le font correctement, mais je suis uniquement humoriste. C’est tout ce qui m’intéresse dans ce que je partage et dans ce que je produis et écris, c’est ma seule finalité.

Mais vous faites quand même des partenariats avec des marques, ce qui s’apparente à un travail d’influenceur…

Non, ce sont des partenariats toujours liés au rire et à l’humour. Je ne trouve pas la question menaçante, je m’en fous, mais je ne trouve pas ça particulièrement intéressant comme point de vue, surtout que je suis en train d’écrire mon spectacle, que j’ai passé un super moment sur scène avec Gad Elmaleh (pour sa première partie, ndlr), donc, franchement, j’ai même pas envie de…