Et pour le grand plaisir de ses fans marocains, Gad a décidé de revenir à Rabat le 6 février prochain pour un spectacle de plus au Théâtre National Mohammed V.

Au Maroc, l’humoriste Bidaoui interprètera son dernier One Man Show intitulé “ D’ailleurs ” qualifié par de nombreux médias français d’intime, d’inédit et de jubilatoire.

‘‘ D’ailleurs’’, sixième One Man Show de Gad, se veut un succès mondial mêlant ‘‘Stand up et personnages’’. Le tout dans un beau tableau artistique, convivial et humoristique parfaitement propre à Gad, à son personnage et à son style unique d’interprétation.

Avec cette tournée au Maroc, Gad ne cesse de démontrer son grand amour, sa fidélité et sa reconnaissance à son pays d’origine, le Royaume du Maroc. D’ailleurs, aussi bien au Maroc que partout dans le monde, Gad ne cesse de démontrer sa fierté de ses origines marocaines.

Pour rappel, le groupe Anfa Realties, sponsor officiel de la tournée de Gad au Maroc, est un acteur majeur du secteur immobilier national.

Grâce à une panoplie de projets immobiliers à l’allure innovante et moderne, le Groupe ne cesse de poursuivre son développement dans de nombreux secteurs d’activités.

Doté également d’un sens reconnu pour la construction haut standing, le Groupe Anfa Realties s’engage à instaurer pour l’ensemble de ses projets multi-usage un cachet unique pour une convivialité et un lifestyle sans pareil.

Visitez notre siteweb : https://www.anfarealties.com/ ou appelez nous au 05 22 25 04 04