“Le cri des pierres” : le deuxième tome de la trilogie Inch'Allah de Gilbert Sinoué

1956-2001. Le Moyen-Orient s’enflamme. Les passions s’attisent. Certains choisissent la voie de la paix, d’autres la lutte armée, d’autres encore le terrorisme. Dans ces années tourmentées, quatre familles – israélienne, palestinienne, irakienne, égyptienne – cherchent à survivre et à conserver leur part d’humanité.

Mais entre la guerre des Six Jours et celle de Kippour, l’embrasement du Liban et l’Intifada, y a-t-il une place pour l’amour ?

«Inch' Allah Tome 2 - Le cri des pierres» Gilbert Sinoué 98 DH

Le cri des pierres (Inch’ Allah Tome 2) de Gilbert Sinoué aux éditions J’ai lu.

