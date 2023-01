Malgré la pluie, le Maroc toujours assoiffé

Le Maroc est l’un des pays les plus pauvres en eau au monde et se rapproche rapidement du seuil de pénurie absolue fixé à 500 m3 par personne et par an. L’incidence et la gravité croissante des sécheresses constituent déjà une source majeure de volatilité macroéconomique et une menace pour la sécurité alimentaire nationale”.

Tel est le constat lapidaire émis par le pool d’experts derrière le dernier rapport climat et développement du Groupe de la Banque mondiale (CCDR), dédié au Maroc et paru en octobre dernier.

Le stress hydrique suscite la frayeur des Marocains toutes catégories sociales confondues, qu’ils soient d’origine rurale ou citadine. Les récentes précipitations combinées à l’effet Mondial ont relégué cette crainte au second plan, mais il serait illusoire de tabler sur un retour à “la normale” d’ici peu.

La question du stress hydrique constitue un problème systémique qui nécessite la mise en place d’une stratégie de long terme, couplée à un changement de paradigme en termes de gouvernance. En outre, une sensibilisation de fond des différentes tranches de consommateurs (citadins, industriels, cultivateurs…) doit être sérieusement menée.

Ça devient chaud

Il y a une décennie, les ressources en eau du royaume étaient estimées à près de 22 milliards de m3 par an, dont près de 4 milliards en provenance des eaux souterraines renouvelables. Une estimation de la Stratégie nationale de l’eau qui n’est pas partagée par un groupe d’agronomes, qui viennent de publier un livre blanc sur les ressources en eau au Maroc.

Intitulé “Pour une gestion durable assurant la sécurité hydrique du pays”, ce document a été rédigé par une dizaine d’experts lauréats de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat (IAV). “Ces chiffres correspondent à une situation révolue et les disponibilités moyennes au cours de la dernière décennie se situeraient plutôt entre 10 et 15 milliards de m3”, signalent les experts.

Ils rappellent que “nous vivons une situation de grande pénurie d’eau. Et cette situation n’est pas une surprise ; on savait qu’elle allait arriver… Lire la suite