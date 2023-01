Mohamed Taher Sraïri, chercheur en agronomie : “On considère que l’agriculture est le moteur du développement. Or, c’est faux”

C omment le Maroc s’est-il retrouvé en stress hydrique ?

Le postulat de base, à savoir que l’agriculture doit être la locomotive de la croissance, est foncièrement erroné : depuis la période du protectorat, l’imaginaire collectif considère que le Maroc est une puissance agricole, et que l’agriculture est le moteur du développement. Or, c’est faux, puisque le pays est structurellement semi-aride et aride, plus de 87% du territoire connaît des niveaux moyens annuels de précipitations inférieurs à 400 mm. Le Maroc a connu des famines et des épidémies justement liées au manque d’eau. En outre, l’irrigation à partir des barrages ou des nappes phréatiques ne peut se substituer à l’agriculture pluviale. La surface irriguée de ces deux manières ne couvre pas plus de 17% de la surface agricole totale, et les ressources hydriques mobilisables ne peuvent pas pallier le manque structurel en…