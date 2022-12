L’application TelQuel fait peau neuve

La nouvelle application TelQuel vous donne accès à l’ensemble du contenu de TelQuel, articles gratuits et premiums, magazines, podcasts audio et vidéo.

Téléchargeable gratuitement sur App store (iPhones) et Play Store (Androïd), la nouvelle application propose les contenus premiums et gratuits de TelQuel et vous offre au lancement 7 jours d’abonnement gratuit pour vous donner un aperçu de la richesse du contenu qui vous est proposé. Si vous disposez déjà d’un abonnement ou si vous souscrivez à un abonnement sur l’application, il sera accessible aussi en version web, et vice-versa.

Téléchargez dès maintenant la nouvelle application TelQuel sur iOS et Androïd.

Avantages de l’application TelQuel :

L’application TelQuel se dote de fonctionnalités de confort pour permettre une navigation et une consultation simplifiée de nos contenus;

Une fonctionnalité recherche dans les articles pour retrouver tous les contenus publiés sur telquel.ma ;

L’accès au dernier magazine avant sa sortie en kiosque ainsi qu’aux archives magazine, aussi bien en ligne que hors ligne;

Une section profil pour gérer votre compte et vos abonnements;

La possibilité de vous abonner et de vous réabonner facilement via Google Pay ou Apple Pay, aussi bien du Maroc qu’à partir de l’étranger (veuillez à ce que votre compte Apple Pay et Google pay soit associés à une carte bancaire valide ou à votre solde Maroc Telecom pour les utilisateurs androïd. Pour les abonnements autres que digital, abonnez-vous sur telquel.ma/abo et profitez de votre abonnement sur l’ensemble de vos appareils).

