Guide d'utilisation de la nouvelle application TelQuel

Merci d’avoir téléchargé la nouvelle application TelQuel. Si ce n’est pas encore le cas, cliquez ici pour la version Androïd (Samsung, Oppo, Xiaomi, etc.) ou ici si vous possédez un iPhone.

Vous trouverez dans cette application l’intégralité du contenu de TelQuel, articles premiums et gratuits, magazine, podcasts audio et émissions vidéos et plusieurs fonctionnalités confort comme la lecture du magazine hors ligne !

Voici un guide pratique pour connaître l’utilisation et les fonctionnalités phares de cette nouvelle application.

Ecran de lancement

Au lancement de l’application, vous pouvez vous connecter si vous avez déjà un compte TelQuel, en créer un nouveau ou choisir “Pas maintenant” si vous souhaitez le faire plus tard.

Si vous êtes abonné, connectez-vous avec vos identifiants habituels email et mot de passe pour accéder dès maintenant à l’ensemble du contenu (articles premiums et magazines).

Vous êtes accueilli par cet écran listant les derniers articles par ordre chronologique. Naviguez en haut à droite entre les rubriques ou effectuez une recherche en cliquant sur l’icône de la loupe en haut à gauche.

Appuyez sur un article pour y accéder et cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir en arrière.

À tout moment, vous pouvez vous abonner ou profiter des 7 jours offerts en appuyant sur le bouton “S’abonner” en haut à droite.

La barre de navigation en bas des articles vous permet de circuler entre les sections phares de l’application. Appuyez sur “magazine” pour poursuivre l’exploration.

Les magazines sont classés du plus récent au plus ancien. Cliquez sur une couverture pour commencer à lire un numéro ou effectuer une recherche par mot clé ou par date pour retrouver un numéro spécifique que vous recherchez.

Si vous êtes connecté en tant qu’abonné, l’ensemble du magazine sera accessible. Dans le cas contraire, vous aurez un aperçu des quatre premières pages du numéro à partir du moment où vous avez cliqué, ce contenu est sauvegardé dans la mémoire de votre téléphone et vous pouvez rouvrir ce numéro la prochaine fois sans être connecté à internet. Pratique si vous avez un vol à prendre par exemple.

Vous remarquerez en haut un menu proposant plusieurs options. Les deux options à connaître sans la loupe qui vous permet de faire des recherches à l’intérieur du numéro et la fonction aperçu général pour naviguer rapidement entre les pages (représentée par les quatre carrés).

Podcasts

Dans la section podcast, vous retrouverez nos émissions listées avec un descriptif à chaque fois.

En appuyant sur une d’entre elles, vous retrouvez tous les épisodes listés du plus récent au plus ancien. Appuyer sur « play » pour écouter l’épisode. Vous pouvez aller lire un autre article en parallèle, mettre votre téléphone en veille ou ouvrir une autre application tout en continuant l’écoute.

Vidéo

Dans la section vidéo, nos reportages et émissions vidéos sont listées, du plus récent au plus ancien.

De manière similaire au podcast, il suffit de cliquer sur un contenu pour lancer le lecteur vidéo. Ce dernier s’adapte automatiquement, au format vertical ou horizontal, idéal pour consommer ce contenu.

Profil

Dans cette section, vous pouvez vous identifier si ce n’est pas déjà fait ou créer un compte, consulter les informations de confidentialité, les conditions de vente, les informations de contact, les mentions légales, notre foire aux questions mais également effacer “le cache des magazines”, c’est à dire les numéros de TelQuel que vous aurez préalablement téléchargé en appuyant dessus.

N’hésitez pas à découvrir les autres fonctionnalités de l’application et à nous faire part de vos remarques et feedbacks sur [email protected]