“Le Menu” au ciné, Samia Orosemane à Marrakech, Ahmed Soultan sur scène... les sorties de la semaine

Spécialité du chef

Cinéma. Tout commence par un dîner à 1250 dollars par personne, dans un prestigieux restaurant gastronomique, situé dans une île isolée. Dans Le Menu, dernier film de Mark Mylod, qui est par ailleurs l’un des réalisateurs de la série à succès Game of Thrones, le dîner luxueux d’un couple se transforme en un cauchemar angoissant sous le joug d’un chef tyrannique, obsédé par l’idée de faire de chaque plat une œuvre d’art à part entière. Celui-ci, brillamment interprété par l’acteur britannique Ralph Fiennes, fait de cette soirée le théâtre d’un thriller perturbant, où la clientèle du restaurant devient à la fois acteur et spectateur. Truffé de moments de comédie noire, Le Menu met également à l’affiche Anya Taylor-Joy, révélée en 2020 dans le rôle principal d’Elizabeth Horton du Jeu de la Dame, mini-série Netflix à succès. Bien avant sa sortie en salles, Le Menu faisait déjà parler de lui en 2021 à Hollywood, en figurant sur la fameuse Black List, qui recense les scénarios les plus prometteurs, mais encore en attente de financement. Actuellement dans tous les…