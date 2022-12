Hakima El Haite : “En politique, il faut savoir doser, ce que je n’ai pas su faire. On ne peut pas aller plus vite que la machine”

Smyetek ?

Hakima Senhaji El Bouslamti (rires). C’est mon vrai nom de famille, vous êtes les premiers à le savoir !

Smyet bak ?

Mohamed.

Smyet mok ?

Malika Tazi.

Nimirou d’la carte ?

C210334.

Depuis que vous avez quitté vos fonctions de ministre, on ne vous voit plus. Souffrez-vous de scopophobie ?

Pas du tout. J’ai continué à avoir un rôle international, et je suis sollicitée par de nombreux organes de presse étrangers… J’ai participé activement à la COP26 et COP27 et je suis honorée de figurer parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde du climat en 2022, et ce pour la deuxième fois.

Mais pourquoi pas sur les médias marocains, ils vous intimident ?

Je ne vais pas leur forcer la main. S’ils estiment que ce que je fais à l’international n’est pas intéressant pour les Marocains, qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? C’est le journaliste qui vient vers vous et pas le contraire.

En 2018, vous avez été élue présidente de l’Internationale libérale….