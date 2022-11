Isabelle Huppert : “J’ai tellement de souvenirs à Marrakech”

Isabelle Huppert a le don d’entretenir son aura magnétique. Interrogée par la télévision ? Elle demande à régler l’exposition de la lumière et l’angle de prise de vue. Photographiée ? Elle exige systématiquement de choisir les clichés. Elle rectifie même le cadre, architecte de sa propre image. TelQuel l’a presque saisie au vol, entre deux voyages et plusieurs rendez-vous artistiques. Au 19e Festival international du film de Marrakech (FIFM), l’actrice française accompagnait Jean-Paul Salomé pour présenter son nouveau film, La Syndicaliste, dans lequel elle interprète une déléguée syndicale (CFDT). Une occasion en or pour échanger avec cette amoureuse du jeu, qui croit dur comme fer en l’avenir du cinéma.

TelQuel : Vous avez présidé le jury de la 14e édition du FIFM en 2014, vous étiez venue également pour la…