Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI inaugure la 18ème édition du Salon International du Bâtiment « SIB 2022 »

Dans le cadre de l’encouragement de l’investissement productif et le renforcement de l’encadrement technique du secteur de l’Habitat, Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI a inauguré, le mardi 22 novembre 2022, la 18ème édition du Salon International du Bâtiment (SIB), organisé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, du 23 au 27 Novembre 2022, au Parc d’Exposition Mohammed VI d’El Jadida. L’ouverture officielle de cette édition a eu lieu en présence de Monsieur Olivier Abel NANG EKOMIYE, Ministre de l’Habitat et l’Urbanisme de la République Gabonaise, pays invité d’honneur de cette 18ème édition, de Madame Ghita MEZZOUR, Ministre Déléguée auprès du Chef du Gouvernement Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, de Monsieur le Gouverneur d’El Jadida, des élus locaux et des Présidents des Fédérations et Ordres professionnels.

Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI a déclaré, à cette occasion : « Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir la République Gabonaise, représentée par une forte délégation présidée par Monsieur le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, en tant qu’invité d’honneur pour renforcer davantage la coopération entre nos deux pays amis et frères, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, conformément aux Hautes Instructions Royales ainsi que l’échange d’expérience et d’expertise dans la domaine de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville». Et d’ajouter : « Le SIB s’est imposé, au fil des ans, comme un rendez-vous incontournable, qui réunit les acteurs institutionnels et professionnels du bâtiment et de la construction, afin de s’ouvrir sur les dernières solutions et avancées du secteur. C’est une occasion pour encourager l’investissement et les partenariats, dans ce secteur stratégique qui emploie 1,2 million de personnes, tout en insistant sur la résilience, l’innovation et la qualité pour un meilleur cadre bâti et un meilleur cadre de vie aux Citoyennes et Citoyens».

De son côté, Monsieur Olivier Abel NANG EKOMIYE a précisé que : «Le Gabon et le Maroc ont toujours entretenu d’excellents liens d’amitié et de fraternité, aujourd’hui soutenues par Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, chef de l’Etat, et Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il s’agit donc pour nous de poursuivre cette dynamique au niveau de la coopération technique dans les domaines de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la gestion foncière et de la politique de la ville ». Et d’ajouter : « C’est une volonté de bâtir ensemble, exprimée par nos Chefs d’Etat, que nous manifestons ici dans un esprit de fraternité pour la poursuite de la modernisation de nos structures, gages d’attractivité et de compétitivité de nos pays, face aux multiples enjeux de l’heure ».

Organisé par le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), cette manifestation qui marque son retour, après une absence de quatre années due à la crise sanitaire liée au Covid-19, est placée sous le thème « Innovation et résilience au service d’un cadre de vie meilleur». Elle se veut une plateforme d’échange d’expériences et du savoir-faire notamment dans le domaine des nouvelles techniques et matériaux de construction permettant à l’ensemble de l’Ecosystème de la construction de se réunir et de repenser nos modes d’habiter et de construire afin de relever les défis actuels et futurs.

Des conférences techniques destinées à l’ensemble des intervenants dans l’acte de construire, seront animées par des experts et des professionnels en la matière et porteront essentiellement sur les axes suivants:

· Maroc-Afrique : Construisons ensemble

· Quelle approche collaborative innovante pour un meilleur management intégré de la qualité de l’acte de bâtir ?

· Architecture innovante et durable

· Enjeux de la décarbonation dans l’industrie des matériaux de construction et dans le bâtiment

· Comment peut-on réussir le BIM au Maroc ?

La 18ème édition du SIB se tient sur une superficie totale de près de 30.000 m², et connait la présence de près de 500 exposants dont 200 étrangers représentant 28 pays, outre le Maroc.