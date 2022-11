Marc O. Schumacher nommé directeur général du Conrad Rabat Arzana 

Marc O. Schumacher est nommé à la tête du Conrad Rabat Arzana, dont l’ouverture est prévue à la mi-décembre 2022.

Fin connaisseur de l’industrie hôtelière de luxe, jouissant d’une riche expérience s’étendant sur 3 continents, 11 pays et 10 hôtels du colosse hôtelier Hilton, Marc O. Schumacher supervise les activités de préouverture, les opérations quotidiennes et gère plus de 250 employés.

Avec un accent particulier sur l’excellence et l’attention au détail, Marc est en charge de concrétiser la vision de la marque de luxe Conrad dans la ville impériale de Rabat et au Maroc.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Avant de rejoindre le Maroc, Marc était précédemment le Directeur Général du Hilton Ankara, où il a conduit une belle transformation de l’établissement. Marc était aussi en charge du Hilton Cape Town City Center où il a brillamment mené le projet de rénovation de l’ensemble des espaces publics et du restaurant de l’hôtel. Avant cette période, il était également Directeur Général du Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa et en charge de la préouverture du DoubleTree by Hilton Seychelles Allamanda Resort & Spa. Pendant ses quatre ans en tant que Directeur Général de Hilton Seychelles NORTHOLME ESORT & SPA, Marc a initié un majestueux projet d’extension de 15 villas dans un marché extrêmement concurrentiel. En parallèle, il a mené l’ouverture du DoubleTree Seychelles Allamanda Resort and Spa, où il a joué un rôle de premier plan dans sa conversion et sa transformation.

A cette occasion, Jan Van Der Putten, Vice-Président des Opérations, Afrique et Océan Indien, a déclaré : « Je suis ravi que Marc assume ce nouveau rôle au Conrad Rabat Arzana. Marc apportera une vaste expérience dans l’hôtellerie, ayant occupé divers postes de direction chez Hilton pendant plus de 20 ans. Ses réalisations exemplaires en termes de création d’expériences uniques d’accueil, font de lui le leader idéal pour constituer et diriger cette équipe passionnée, pendant que nous travaillons pour l’ouverture de cette propriété de luxe exceptionnelle pour accueillir nos premiers clients. »

Pour sa part, Marc O. Schumacher a déclaré : « Je suis ravi d’assumer le rôle de Directeur Général du premier Conrad au Maroc – un ajout luxueux à l’offre hôtelière de ce merveilleux pays. Mon objectif est de faire de notre complexe hôtelier le premier choix des voyageurs de luxe, et d’être un ambassadeur unique de l’hospitalité pour la destination de Rabat et du Maroc. Avec l’aide de ma merveilleuse équipe, nous offrirons avec passion des séjours de luxe et des expériences d’inspiration locale ainsi qu’un service personnalisé à nos clients, tout en développant l’avenir de nos talents marocains, et en veillant à ce que les membres de notre équipe disposent des outils, des ressources et du soutien nécessaires pour évoluer dans leur carrière. »

Conrad Rabat Arzana est le premier hôtel Conrad au Maroc, situé sur la côte atlantique, dans la belle région de Harhoura à Rabat.

Le Resort reste fidèle à la promesse de Conrad Hotels & Resorts d’offrir à ses clients une expérience de voyage singulière, respectueuse de son lieu, de son histoire et de sa tradition. Il propose 120 hébergements spacieux et élégamment meublés, avec une vue imprenable sur l’Océan Atlantique, un Spa offrant des programmes bien-être exceptionnels, quatre restaurants signatures où chaque assiette raconte une histoire tout en conférant une place d’honneur aux produits locaux, un club pour enfants, ainsi que plus de 600 mètres carrés d’espaces événementiel.