Samsung annonce l'ouverture du Pop-up Galaxy au Qatar pour faire découvrir aux fans de sport une expérience exclusive

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce aujourd’hui l’ouverture d’une exposition pop-up expérientielle au Qatar. La Samsung Galaxy Pop-up Experience réunira les fans de sport du monde entier et la communauté Galaxy pour offrir aux visiteurs des expériences interactives et uniques, au moyen des tout derniers articles de Samsung, notamment les Galaxy Z Flip4 et Z Fold4, la série Watch5, les Buds2 Pro et la série Tab8.

« Nous nous efforçons toujours de rendre notre expérience mobile amusante et engageante afin que la communauté Galaxy puisse se connecter à ses passions », a déclaré Stephanie Choi, EVP & CMO de MX Business chez Samsung Electronics. « Cette exposition pop-up donne aux fans de sport et la communauté Samsung une bonne raison de se réunir et profiter de différentes expériences, le tout à portée de main grâce aux dernières innovations Samsung Galaxy. »

L’expérience Samsung Galaxy Pop-up sera ouverte au centre commercial Place Vendome à Wadi Al Gaeya, Lusail, Qatar, et durera 48 jours, du 1er novembre au 18 décembre 2022. Grâce à cette expérience Galaxy Pop-up, la passion du football et l’innovation Samsung seront mises à l’honneur.

Le pop-up store propose des zones spécialement conçues pour intégrer les émotions du football à la richesse des innovations mobiles de Samsung, à travers une série d’expériences uniques, d’accessoires, de promotions et de moments de vente. Les visiteurs peuvent utiliser le mode Flex dans le cadre d’un jeu de réalité augmentée qui les emmène dans les rues de la ville de Doha, au Qatar, et se procurer une série de nouveaux étuis pour les Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy Buds2 Pro. De plus, les visiteurs pourront profiter des expériences FlexCam et Bespoke sur le Galaxy Z Flip4, ainsi que des fonctions de productivité sur le nouveau Galaxy Z Fold4. Samsung Galaxy Pop-up Experience présente l’écosystème Galaxy complet de Samsung, avec les fonctionnalités relatives à la santé et au bien-être proposées par les nouvelles séries Galaxy Watch5 et Buds2 Pro, ainsi que l’expérience harmonieuse de SmartThings.

Pour renforcer encore cette ambiance, les fans pourront profiter de chaque instant avec les nouveaux cadrans de montre inspirés des drapeaux nationaux sur la série Galaxy Watch5 dans le pop-up store. La nouvelle série de designs sera également disponible sur les appareils des séries Galaxy Watch4 et Watch avec la dernière version logicielle.