Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 8e édition du Morocco International Meeting des courses de chevaux (MIM) sera organisée par la SOREC les 19 et 20 novembre prochains à l’hippodrome Casablanca-Anfa

La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) organisera la 8e édition du Morocco International Meeting, rendez-vous hippique de haut niveau qui se tient le troisième weekend du mois de novembre de chaque année. Cet événement, ouvert au grand public, s’inscrit dans le cadre des ambitions stratégiques de la SOREC visant à démocratiser les pratiques liées au cheval et à faire rayonner la filière courses marocaines.

Cet événement majeur du calendrier des courses de chevaux marocaines rassemblera des chevaux et jockeys nationaux et étrangers. Poursuivant l’ambition de renforcer le rôle du MIM dans le rayonnement de la filière des courses marocaines à l’international, la SOREC a mobilisé les meilleures ressources pour organiser un Meeting conforme aux standards internationaux.

Une ambition : partager la passion des courses avec le grand public

Outre une invitation à une immersion dans le monde des courses de chevaux, le Morocco International Meeting est également un moment de divertissement pour petits et grands. En effet, la SOREC a prévu de nombreuses animations et activités tout au long du weekend.

« Le rayonnement des courses marocaines est un enjeu majeur pour la SOREC qui œuvre à positionner le Morocco International Meeting à l’échelle internationale. Il s’agit aussi d’une occasion importante à travers laquelle nous souhaitons partager avec le grand public le dynamisme et l’émotion des grandes courses. Notre objectif sur le long terme est de rendre les hippodromes du Royaume de véritables lieux de loisirs et de divertissements », déclare M. Omar Skalli, Directeur Général de la SOREC.

Une programmation de haut niveau

Quatorze courses dont huit internationales sont programmées lors de ce weekend avec comme épreuves phares les prestigieux Grands Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Pur-sang Anglais (19 novembre) et du Pur-sang Arabe (20 novembre). Plus de 190 chevaux seront au top départ des différentes courses de ce weekend et 16 pays suivants : Maroc, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, France, Italie, Espagne, République Tchèque, Suisse, Allemagne, Suède, États Unis, Norvège, Grande Bretagne, Hongrie et Danemark.

Par ailleurs, la SOREC a souhaité doter cette 8ème édition d’une œuvre artistique reflétant, d’un côté, la créativité du Maroc, et de l’autre, l’émotion et la frénésie que suscitent les courses de chevaux. Conçue par l’artiste Anwar Belaaroui, cette fresque réalisée avec du matériels recyclables sera exposée à l’hippodrome pendant toute la durée de l’évènement. Elle exprime une vision dans laquelle la passion de la course de chevaux se partage et se propage.