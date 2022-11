Nouveau modèle 100 % électrique Volvo EX90 : conçu pour vous simplifier la vie

Le nouveau Volvo EX90 est plus qu’une simple voiture. Aujourd’hui ne marque pas seulement les débuts dans le monde, au cœur de Stockholm, du modèle Volvo le plus sophistiqué jamais conçu : c’est également votre ticket d’entrée pour un écosystème étendu de services et de fonctionnalités qui rendront votre vie plus simple, plus agréable, et vous permettront de bénéficier pleinement des atouts d’un véhicule 100 % électrique.

Au quotidien, l’utilisation de votre Volvo EX90 est simplifiée par l’application Volvo Cars, notre plateforme pour smartphones, qui réunit un grand nombre de services et de fonctionnalités adaptés à votre SUV familial et 100 % électrique.

Que vous souhaitiez trouver une borne de recharge publique, payer une recharge, gérer votre solution de recharge intelligente à la maison, planifier une mise à jour logicielle à distance ou simplement ouvrir votre voiture avec la fonction sans clé, l’application Volvo Cars répond à tous vos besoins, plus facilement que jamais.

Notre nouveau SUV phare 100 % électrique dispose de deux écrans, qui vous permettent d’accéder à toutes les fonctionnalités et à des informations claires et adaptées à la situation. Des technologies d’infodivertissement et de connectivité de premier ordre assurent une connexion fluide entre votre véhicule et votre domicile. Le Volvo EX90 est fourni avec un vaste éventail d’applications et services Google intégrés, vous permettant notamment de contrôler certaines fonctionnalités de la voiture à distance depuis le confort de votre salon.

« Le Volvo EX90 correspond à l’idée que nous nous faisons d’un grand SUV familial à l’ère de l’électrique », déclare Jim Rowan, CEO de Volvo Cars. « Ce véhicule électrique par nature, à forte composante logicielle, incarne la performance des futurs modèles Volvo en matière de sécurité, de technologie, de durabilité et de design, pour une expérience plus personnalisée, adaptée à chaque conducteur. »

Recharger n’a jamais été si simple

Le Volvo EX90 symbolise le début d’une nouvelle ère pour Volvo Cars et sera le meilleur allié de votre famille pour une mobilité zéro émission d’échappement. Grâce à un ensemble de technologies et services intelligents, recharger votre voiture n’a jamais été aussi facile.

L’application Volvo Cars vous permet de rechercher des bornes de recharge publiques dans le monde entier, de payer et suivre votre recharge, le tout depuis une interface unique, très simple d’utilisation. Vous pourrez également consulter la disponibilité en temps réel des bornes via Google Maps, sur l’écran central du système d’infodivertissement.

Le Volvo EX90 est équipé de la technologie « Plug and Charge ». Il vous suffit de trouver une borne de recharge publique disponible compatible et de brancher votre véhicule : la recharge démarre automatiquement et est suivie du paiement.

Par ailleurs, nous continuerons à étendre notre offre en matière de recharge, en intégrant à notre écosystème de bornes publiques connectées davantage de réseaux de recharge rapide, afin de proposer aux conducteurs de véhicules Volvo électriques des solutions simples, à des prix attractifs.

Une énergie propre, y compris à domicile

L’application Volvo Cars inclura également notre solution de gestion de l’énergie à domicile. Celle-ci vous permettra de réduire vos émissions de CO2, de réaliser des économies et de diminuer votre impact sur l’environnement.

Disponible dans un premier temps sur certains marchés, notre offre de gestion de l’énergie à domicile comprendra un boîtier mural bidirectionnel et un système de gestion de l’énergie, qui vous aideront à suivre et optimiser la consommation de votre foyer. Nos experts pourront superviser l’ensemble de l’installation, afin de s’assurer que tout soit prêt pour l’arrivée de votre nouveau véhicule.

La fonctionnalité de recharge intelligente de l’application Volvo Cars vous permettra également d’optimiser les moments de recharge de votre Volvo EX90, dans une perspective de gestion durable et économique. Imaginez maintenant qu’il vous soit possible d’utiliser cette énergie plus tard, peut-être lors d’une flambée des prix, ou lorsque le mix énergétique contredit les impératifs de durabilité.

Parce que le Volvo EX90 est notre premier modèle disposant de tout l’équipement matériel requis pour une recharge bidirectionnelle, ce scénario sera possible. En effet, cette technologie vous permettra d’utiliser la batterie de votre voiture comme source d’énergie supplémentaire, par exemple pour alimenter votre foyer, d’autres appareils électriques, ou encore un autre véhicule électrique Volvo. Nous envisageons de proposer à l’avenir la recharge bidirectionnelle, en commençant par une sélection de marchés.

Nous souhaiterions également que les conducteurs aient la possibilité de revendre de l’énergie au réseau, de manière à créer une centrale électrique virtuelle collective. Cette perspective permettrait de contribuer à un système plus efficace, plus stable, moins émetteur de CO₂, tout en générant des revenus pour nous comme pour vous.

La complexité devient simplicité

L’écran central de 15 pouces à l’intérieur du Volvo EX90 constitue votre porte d’entrée vers l’un des systèmes d’infodivertissement les plus sophistiqués du marché. Les applications Google intégrées et la compatibilité avec le réseau 5G font partie de l’équipement de série. Dans les zones ne disposant pas de la 5G, nos partenariats avec des fournisseurs de premier rang nous permettent de proposer les meilleurs services existants, dans le monde entier. Grâce à une configuration intuitive, vous pouvez définir un itinéraire, écouter vos morceaux préférés en streaming, installer vos applications favorites, et bien d’autres choses encore, le tout en un clin d’œil.

Par ailleurs, l’intégralité de l’expérience utilisateur conçue pour le Volvo EX90 a été pensée sur le principe suivant : la complexité devient simplicité. Ainsi, nous faisons en sorte de ne pas vous noyer sous les informations. Les écrans situés au centre et devant le conducteur fournissent des informations de manière intelligente et adaptée à vos préférences.

Le mode de conduite est toujours clairement affiché et facilement identifiable, qu’il s’agisse de conduite manuelle, assistée ou, dans le futur, autonome. Cela permet d’éviter la confusion liée au niveau d’assistance, et contribue à une conduite plus sûre et plus agréable avec un niveau optimal de concentration.

Le Volvo EX90 sera le premier modèle Volvo équipé de la technologie Dolby Atmos, via un système audio Bowers & Wilkins haut de gamme, dont les 25 enceintes vous garantissent une expérience sonore immersive dans l’ensemble de l’habitacle.

Qui plus est, le Volvo EX90 est pour nous l’occasion d’introduire la technologie de clé digitale : vous pouvez ainsi laisser votre porte-clés à la maison et déverrouiller votre véhicule à l’aide de votre smartphone. Conçue selon la norme du secteur UWB, notre technologie sera compatible avec un grand nombre de marques et modèles de téléphones, et vous permettra de partager votre clé avec les membres de votre famille ou vos amis.

Enfin, le contrôle à distance de certaines fonctionnalités du Volvo EX90 garantit une expérience fluide entre votre véhicule et votre domicile. Demandez simplement à Google de verrouiller, réchauffer ou rafraîchir votre Volvo EX90 depuis le confort de votre maison. Ce dispositif vous permettra également de consulter instantanément le niveau de charge de votre batterie.

Le Volvo EX90 est conçu pour prendre soin de vous et de vos proches, contribue à votre protection et à un monde plus durable. Il rend également votre quotidien plus agréable, plus facile, pour profiter pleinement de la vie.

