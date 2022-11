Morocco Now mis à l’honneur lors de la 5e édition du Bloomberg New Economy Forum à Singapour

Représentant le Chef du Gouvernement, Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques, se rend à Singapour du 15 au 17 novembre pour prendre part à la 5e édition du Bloomberg New Economy Forum. Il sera notamment accompagné de M. Ali Seddiki, Directeur Général de l’AMDIE, et de représentants du Ministère.

Ce forum de haut niveau, initié en 2018 par M. Mike Bloomberg, fondateur et Président de Bloomberg Média, un des plus grands groupes médias internationaux, réunit chaque année plus de 300 dirigeants des plus grandes multinationales, d’éminents décideurs politiques et des leaders d’opinion, pour discuter des enjeux économiques et géopolitiques majeurs de l’actualité. Les débats de cette édition porteront notamment sur la finance durable, la reconfiguration du commerce mondial, les grandes initiatives environnementales, la résilience de l’économie internationale et la paix et sécurité dans plusieurs régions du globe.

A ce titre, le Ministre tiendra des réunions de travail avec plusieurs chefs d’entreprises leaders dans de nombreux secteurs d’activité ainsi que des rencontres bilatérales avec des décideurs politiques.

Ces réunions seront l’occasion de mettre en avant les avancées du Royaume du Maroc qui a su, sous la Vision Eclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu L’assiste, se positionner comme plateforme et destination privilégiée pour les investissements internationaux à l’heure de la reconfiguration des chaînes de valeur et l’évolution des enjeux énergétiques internationaux.