MineHarmony entre dans la phase d'utilisation commerciale à grande échelle, avec la 5G et l’IA comme appui à l'industrie minière pour promouvoir le numérique

Un an après la commercialisation de MineHarmony, Huawei a aujourd’hui annoncé que le système d’exploitation était entré dans la phase d’utilisation commerciale à grande échelle, la 5G et l’intelligence artificielle (IA) faisant ainsi entrer l’exploitation minière intelligente dans une nouvelle phase.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

S’exprimant lors du Huawei Connect 2022, Ken Hu, Président tournant de Huawei, a souligné l’engagement de l’entreprise à travailler avec ses partenaires pour aider les clients de l’industrie à choisir la technologie la plus adaptée à leurs besoins – et à en tirer le meilleur parti.

« Pour fournir à nos clients des solutions basées sur des scénarios qui répondent véritablement à leurs besoins, nous devons travailler côte à côte pour comprendre au mieux les défis de leur industrie », a ainsi déclaré Ken Hu.

Selon Hu, un an seulement après sa création, l’équipe Mine de Huawei a réalisé de solides progrès.

On notera le système d’exploitation MineHarmony, une innovation conjointe de Huawei et de China Energy Investment Corporation. Le système a été déployé sur 3 300 équipements dans 13 mines et une laverie de charbon.

Plus spécifiquement, le système a été déployé dans l’ensemble de la mine de Wulanmulun (également connue sous le nom d’Ulan Moran) en Mongolie intérieure, où des progrès significatifs ont été depuis réalisés en termes de connectivité, d’interface et d’accès aux données. Le système d’exploitation couvre une multitude de scénarios innovants, notamment le contrôle intelligent des équipements, la patrouille automatique des sites fixes et la mise à niveau en ligne des équipements, dont le délai est passé d’une journée à quatre minutes seulement.

Sur la voie de la numérisation et de la transformation de l’exploitation minière intelligente, le premier défi pour toute mine est d’établir l’interconnectivité et l’interopérabilité des équipements et l’inaccessibilité des données. La clé pour cela consiste à trouver les technologies de réseau les plus adaptées. Huawei a apporté ses capacités 5G ainsi que sa connectivité entièrement optique avec FTTM et IPv6+ dans les mines. Ces technologies, connues pour leur faible latence et leur haute fiabilité, sont idéales pour de multiples scénarios, de la liaison terrestre [MOU1] vidéo au contrôle des équipements à distance.

Les mines de charbon souterraines sont équipées de toutes sortes de dispositifs et d’équipements fonctionnant avec différents protocoles. Trouver un moyen de tous les connecter se révèle alors être un défi majeur. Dans ce contexte, l’équipe Mine de Huawei et China Energy ont fait équipe avec plus de 30 partenaires pour développer MineHarmony, le premier système d’exploitation de l’Internet des Objets (IoT) dans le secteur minier, et ce, en seulement trois mois.

En tant que système d’exploitation IoT industriel de pointe, MineHarmony fournit non seulement des protocoles unifiés pour différents équipements, mais simplifie également les opérations grâce à des inspections sans surveillance. Le système couvre des équipements de toutes tailles et utilise des protocoles unifiés permettant le partage de données entre les équipements et l’interconnectivité entre les utilisateurs et les appareils.

[MOU1]Penses-tu que ce terme soit correct ? Ou peut-on employer le mot “retransmission” pour “backhaul” ?

De plus, les technologies d’assemblage vidéo 5G et IA ont permis de contrôler à distance et avec précision les machines minières, permettant ainsi aux personnes travaillant dans des bureaux de contrôler à distance les opérations souterraines, améliorant dès lors leur environnement de travail ainsi que la sécurité minière.

Grâce à la 5G qui transmet en temps réel la vidéo des bandes principales et aux algorithmes d’IA qui identifient avec précision les anomalies, le système transforme les inspections manuelles échelonnées dans le temps en une surveillance intelligente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout en réduisant de 20 % le nombre de personnes chargées de l’inspection souterraine.

Grâce à des TIC de pointe profondément intégrées aux pratiques de terrain, l’équipe de Huawei Mine a créé une plateforme Internet industrielle minière qui fonctionne sur des normes et des cadres unifiés, et qui est dédiée à un ensemble uniformisé de spécifications de données. En construisant un IoT de nouvelle génération avec des plateformes cloud comme noyau, des données comme facteur clé et la sécurité comme garantie, l’équipe Mine s’attache à créer un nouveau mode d’applications intégrant les TIC de nouvelle génération dans le secteur minier, ceci afin de développer de nouvelles modalités pour les entreprises minières, la chaîne d’approvisionnement et la chaîne industrielle. Dans ce processus, l’équipe travaillera en étroite collaboration avec le secteur pour libérer une nouvelle valeur ajoutée pour l’industrie minière. Cela l’aidera ainsi à devenir plus sûre et plus efficace, tout en nécessitant moins de personnes pour des missions indésirables et risquées.

La transformation numérique des industries apporte à la fois des opportunités et des défis. Huawei se réjouit de travailler avec ses clients et partenaires dans un esprit d’ouverture, d’innovation et de collaboration. Dans le même temps, Huawei encourage ses partenaires à travailler ensemble afin d’accélérer la numérisation, libérer le potentiel du numérique et donner un élan toujours plus grand à la croissance socio-économique.