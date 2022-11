Lutte contre le cancer du sein : le Groupe ODM se mobilise.

Le Groupe ODM clôture un Octobre Rose chargé : campagnes de sensibilisation, conseils en nutrition, activités bien être, l’accompagnement psychologique, formation à l’autopalpation, accompagnement psychologique, Yoga….

Des experts reconnus dans le domaine de l’oncologie, des nutritionnistes et des médecins du Groupe ODM ont animé des ateliers comptant des centaines de participantes. Organisation de dépistage gratuit formation à l’autopalpation et sensibilisation à la détection précoce à travers différentes régions du Royaume.

ODM, groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc, se mobilise dans la lutte contre le cancer du sein au Maroc. Le spécialiste des services en oncologie et en imagerie diagnostique a organisé une campagne destinée à sensibiliser plusieurs centaines de femmes au dépistage précoce du cancer du sein. Cette action qui s’inscrit dans le cadre de la campagne annuelle Octobre Rose, a été déployée dans les villes d’Oujda, Marrakech et Casablanca.

Plusieurs ateliers, conférences et formations ont été organisés en présence d’experts reconnus dans le domaine de l’oncologie, des nutritionnistes et des médecins bénévoles du Groupe ODM. Ils ont ainsi partagé des formations et ont effectué des échographies et des mammographies au profit de participantes venues nombreuses.

En plus des échographies et des mammographies gratuites effectuées lors de ces journées de sensibilisation, le Groupe ODM a organisé des de formation à l’autopalpation du sein. Cet atelier a attiré des centaines de femmes qui ont été formées et sensibilisées sur l’importance de s’examiner soi-même.

Cette mobilisation a permis de détecter plusieurs cas positifs qui ont été pris en charge à titre gratuit par le groupe ODM. A travers cette campagne de sensibilisation, le Groupe ODM réitère son engagement à jouer pleinement son rôle d’acteur de la santé responsable et citoyen.

Le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc qui compte dans son tour de table des investisseurs internationaux, à savoir Alta Semper, Ashmore Group et Proparco est le premier groupe de santé privée spécialisé au Maroc et compte 11 établissements à travers tout le Royaume.