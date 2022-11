Les nouveaux appareils de lavage Samsung Bespoke AI™ les plus durables, efficaces et intelligents à ce jour disponibles au Maroc

Dotés d’une grande capacité et d’un design discret, les lave-linge Bespoke AI™ offrent des performances puissantes et fiables qui permettent aux utilisateurs une économie d’énergie, de ressources et de coûts. Les nouveaux lave-linge viennent compléter la gamme Bespoke en offrant une expérience à la fois esthétique et fonctionnelle.

Réduire la consommation d’énergie, d’eau et de détergent

La technologie Al Ecobubble™* détecte le type de tissu et optimise convenablement le cycle de lavage pour protéger les vêtements. Grâce à un mélange d’eau, d’air et de lessive, la technologie Ecobubble™ transforme le détergent en bulles qui pénètrent efficacement les fibres même à basse température. Ainsi, l’utilisation des lave-linge Ecobubble permet d’économiser jusqu’à 70% d’énergie tout en préservant la qualité et les couleurs des textiles.

La fonctionnalité AI Wash augmente les performances de lavage et optimise la consommation d’eau et de lessive grâce à des capteurs avancés. Le lave-linge détecte le poids et le type de linge dans le tambour et surveille le niveau de salissure pendant le cycle de lavage. Basé sur ces informations, il dose automatiquement la quantité d’eau et de détergent et ajuste en continu le trempage, le rinçage et la vitesse d’essorage pour que votre linge soit parfaitement lavé.

Auto Dispense, la fonctionnalité de dosage automatique, met en œuvre la quantité exacte de lessive et d’assouplissant nécessaire à chaque charge. Le réservoir de détergent stocke et dispense celui-ci pour éviter aux utilisateurs de devoir le remplir après chaque lavage.

AI Control personnalise le lavage en mémorisant les habitudes des utilisateurs, en suggérant des cycles et en affichant des informations en temps opportun. L’application SmartThings couplée à AI Control fournit des conseils sur la sélection des cycles et la planification tout en faisant des recommandations sur le cycle.

Comme tous les appareils Bespoke, les lave-linge Bespoke AI™ sont intégrés à SmartThings. SmartThings Energy permet ainsi aux utilisateurs de contrôler et d’adapter à tout moment la consommation d’énergie de leur domicile. Ceci est notamment possible grâce aux recommandations automatiques de SmartThings Energy visant une consommation d’énergie plus rationnelle.

Des performances fiables au fil des ans : 20 ans de garantie sur le moteur

Contrairement aux moteurs traditionnels, le moteur Digital Inverter des lave-linge Bespoke AI™ fait appel à de puissants aimants** pour fonctionner plus silencieusement, tout en étant plus performant et en consommant moins d’énergie. Il offre une longévité maximale grâce à l’utilisation de composants de qualité supérieure et à l’absence de balais soumis à l’usure. Samsung offre ainsi 20 ans de garantie** sur le moteur Digital Inverter, et confirme ainsi son engagement à développer des produits durables.

Un design plat et plus spacieux

La technologie SpaceMax™ libère plus d’espace à l’intérieur du lave-linge Bespoke AI™ sans en augmenter les dimensions extérieures. Les utilisateurs profitent ainsi d’une capacité de 11 kilogrammes, la plus importante disponible dans la catégorie des 600 millimètres de profondeur. Les lave-linge Bespoke AI™ sont dotés d’une porte ronde en verre trempé et se distinguent par leur design moderne et plat. Ils sont stylés, durables, s’intègrent parfaitement à tout intérieur moderne grâce à leur forme simple et linéaire, et reflètent parfaitement la vision Bespoke.