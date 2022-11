L’enseigne d’ameublement Istikbal renforce son expansion au Maroc 

Avec un 17e showroom de 1.500 m2 inauguré ce lundi 7 novembre à Dar Bouazza au sud de Casablanca, l’enseigne Istikbal de renommée internationale confirme son dynamisme et son succès sur le marché marocain.

Arrivée au Maroc il y a seulement 14 ans et développée par le groupe marocain MFIN, la franchise Istikbal, l’un des principaux leaders mondiaux de l’industrie de l’ameublement, a su séduire la population marocaine grâce au design et à l’élégance de ses créations, fabriquées dans des unités de production ultra-modernes aux normes et standards internationaux.

Avec plus de 3.000 points de vente à travers le monde et une présence dans plus 70 pays, l’enseigne Istikbal, fleuron de l’industrie Turque, est devenue en 65 ans d’existence, l’un des principaux leaders mondiaux du secteur de l’ameublement et de la décoration de la maison. Ses unités de fabrication aux dimensions gigantesques, dans lesquelles s’activent plus de 14.000 employés, totalisent plus d’un million de mètres carrés de surface de production.

Selon Saad Bennis, PDG du groupe MFIN, détenteur de la master-franchise Istikbal au Maroc : « Ce qui fait le succès de la marque Istikbal, c’est son incroyable capacité de création et d’innovation qui s’appuie sur 4 centres de recherche & développement où travaillent plusieurs centaines d’ingénieurs et de designers ». « L’objectif principal de ces centres de recherche, poursuit Saad Bennis, est d’améliorer sans cesse la sensation de confort apportée aux utilisateurs des produits Istikbal, grâce notamment à des technologies de pointe. Plusieurs brevets exclusifs ont d’ailleurs été déposés par la marque. Par exemple, les technologies IQ Comfort ou Stress-Free, développées pour nos matelas médicaux haut de gamme ».

En janvier 2008, le Groupe MFIN a relevé le défi avec l’ouverture d’un premier magasin Istikbal de 400 m2 à Casablanca. Aujourd’hui, malgré la complexité du secteur de l’ameublement au Maroc, l’enseigne a réussi à atteindre une surface de vente totale de plus 14.000 m2 à travers le Royaume. En effet, Istikbal n’a pas cessé de se développer ces 10 dernières années, avec

l’ouverture de nouveaux points de vente dans les plus grandes villes du pays, notamment à Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Agadir, Kénitra, Mohammedia… Ce sont plus de 150 millions de dirhams d’investissement et plusieurs centaines d’emplois qui ont été créés par la master franchise au Maroc depuis sa première implantation dans le Royaume.

Aujourd’hui, après l’installation de plusieurs grandes enseignes telles que McDonald’s, Marjane ou Carrefour, c’est au tour du grand magasin d’ameublement Istikbal d’ouvrir ses portes à Dar-Bouazza et de contribuer ainsi au développement économique de cette nouvelle zone urbaine en pleine expansion, de plus en plus prisée des Casablancais.

Un showroom de plus de 1.500 m2 d’exposition, attenant au Centre Commercial Carrefour Sela Plaza, situé juste après l’Aquapark Tamaris (Route d’Azemmour km-15), où une équipe de 12 conseillers vous accueille et vous accompagne dans l’ameublement et la décoration de votre intérieur (chambres à coucher, salons, salle à manger, rangements, literie…).

Mais ce n’est pas tout ! L’ambition du géant de l’ameublement ne s’arrête pas là. D’ici 2028, l’enseigne internationale Istikbal souhaite accélérer davantage son expansion dans le Royaume et conquérir de nouveaux territoires pour être encore plus proche de la population marocaine et rendre ses produits accessibles partout au Maroc. En effet, plusieurs ouvertures sont prévues dans les toutes prochaines années, notamment à Meknès, Tétouan, Salé, Oujda et Témara, avec à la clef, plus de 50 millions de dirhams d’investissement et plus de 100 nouveaux emplois directs et indirects créés dans ces régions.

Pour accompagner cette croissance au Maroc, le groupe Istikbal a choisi de donner la priorité à la satisfaction de ses clients, grâce notamment à l’acquisition d’une plateforme logistique de plus de 10.000 m2 située à Lissasfa (Casablanca) destinée à améliorer la disponibilité des stocks et la gestion des livraisons, ainsi que la mise en place d’un nouveau CRM pour une prise en charge plus personnalisée de sa relation-client.