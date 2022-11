LE FILM “NEJMA MARS 2020” EN LIBRE ACCÈS LE 18 NOVEMBRE 2022

Le film “NEJMA MARS 2020”, réalisé par Leila Msefer, sera accessible au public le vendredi 18 novembre à 16h au Centre culturel français de Rabat. Salle Gérard Philipe.

C’est en septembre 2022, lors de la 22e édition du Festival national du film de Tanger, que, parmi les noms du Cinéma marocain, celui de Leila Msefer a résonné.

Architecte de formation, avec plus de 20 années d’expérience à son actif, Leila Msefer porte depuis toujours un fort intérêt au cinéma, et plus particulièrement au cinéma marocain. C’est en 2015 qu’elle poursuit son rêve premier et obtient un diplôme de réalisation. Dès lors, Leila Msefer décide de donner vie à sa passion et se lance ainsi dans la réalisation. Elle réalise un premier court-métrage sur la thématique de la sauvegarde du patrimoine architectural — CASA MA BELLE.

Leila Msefer a présenté au mois de septembre son second court-métrage au Festival national du film de Tanger ; et c’est parmi une sélection de cinquante films dans la catégorie courts-métrages de fiction qu’elle y a reçu avec émotion la mention spéciale du Jury.

“Nejma Mars 2020” sera présenté cette semaine, lors du prestigieux FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA D’AUTEUR DE RABAT. Le film met en scène deux protagonistes féminines. Nejma, une jeune femme moderne et ambitieuse, qui vit à Bruxelles, se rend à Casablanca pour une mission professionnelle. Elle rend visite à sa grand-mère qui vit depuis toujours à la médina de la capitale économique. Nejma s’apprête à repartir quand un événement inattendu oblige la grand-mère et sa petite fille à se confiner ensemble. Le film met en exergue les conflictualités générées par les différences intergénérationnelles et culturelles de ces deux femmes que tout semble séparer.