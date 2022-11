LANCEMENT A LA COP27 DU BUREAU GIP AFRIQUE POUR PROMOUVOIR LA FINANCE DURABLE 

Les Principes d’investissement vert (GIP/ Green Investment Principles) pour la Nouvelle route de la soie ont officiellement annoncé leur deuxième bureau régional lors de la COP27. M. Hendrik du Toit, fondateur et PDG de Ninety One, sera le président du bureau GIP Afrique, et M. Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général de BANK OF AFRICA, en sera le coprésident et le secrétaire général.

Quatre ans après sa création, le GIP a élargi son adhésion qui comprend actuellement 44 signataires, dont la plupart sont de grandes institutions financières, et plus d’une douzaine d’organisations de soutien. Dans le cadre du GIP, ces institutions membres, qui gèrent plus de 40 milliards de dollars d’actifs, se sont engagées à accroître leurs investissements verts et à faibles émissions de carbone dans les pays en développement et les marchés émergents, à améliorer la gestion des risques ESG, à améliorer la divulgation et à adopter des produits de finance verte innovants.

Le GIP a également créé trois groupes de travail dirigés par ses membres qui ont développé une gamme d’outils de mesure et de divulgation des risques, présenté de nombreux produits innovants et contribué au renforcement des capacités en matière de finance verte dans les pays en développement.

Dans le cadre de la Vision 2023, le GIP a l’intention d’établir plusieurs bureaux régionaux dans des régions clés des marchés émergents, dans le but de s’engager avec davantage d’institutions financières dans les pays en développement et de catalyser les investissements verts le long de la nouvelle route de la soie. Après le lancement du bureau d’Asie centrale en 2021, le bureau Afrique cherchera à élargir le nombre de membres du GIP, à faciliter les opportunités d’investissement vert, à renforcer les capacités des institutions financières locales et à rassembler des ressources pour soutenir le développement de normes et de principes durables pour l’Afrique.

Le Dr MA Jun, coprésident du comité directeur du GIP et président du comité de la finance verte de Chine, a souligné « qu’après des années de développement rapide du marché mondial de la finance verte et durable, le développement est encore très inégal à travers le monde. Les régions à faible revenu, y compris celles d’Afrique et d’Asie, représentent une grande partie de la population mondiale, des ressources naturelles et de la croissance future, mais ont un accès très limité aux instruments de finance verte et durable ». Le Dr Ma Jun a souligné que « la communauté internationale devrait soutenir l’Afrique à relever trois défis importants : améliorer l’accès au

financement à faible coût grâce à des installations de réduction des risques et au financement du développement, établir un cadre de financement de la transition et financer la biodiversité et les activités positives pour la nature. »

Sir William Russell, coprésident du comité directeur du GIP et ancien lord-maire de la ville de Londres, a commémoré les progrès réalisés par le GIP au cours des dernières années et a réitéré l’importance et les engagements de la coopération internationale en matière de finance verte. Il a déclaré que « le GFANZ, qui a été lancé en 2021 lors de la COP26, a fait des progrès significatifs dans l’augmentation des engagements des entreprises financières pour les objectifs net zéro et travaille actuellement à la mise en œuvre, qui devrait compléter le travail du GIP, y compris en Afrique. »

JIN Zhongxia, directeur général du département international de la Banque Populaire de Chine, a fait part de ses attentes concernant le bureau GIP Afrique. Il a déclaré que « le bureau peut offrir des opportunités d’explorer des solutions innovantes locales en matière de taxonomies, de divulgation et de financement de la transition. Je pense que le bureau peut également appuyer les institutions financières locales à renforcer leurs capacités internes, à développer les entreprises vertes et à renforcer la résilience climatique. »

Yaseen Anwar, président du bureau Asie centrale du GIP et ancien gouverneur de la Banque d’État du Pakistan, a évoqué les progrès réalisés et les enseignements tirés par le bureau Asie centrale du GIP. Il a déclaré que « le GIP offre une opportunité importante à de nombreux pays le long de la route de la soie pour améliorer l’accès à un financement durable à des coûts abordables pour des projets verts et durables locaux, ce qui est important pour que ces économies atteignent leurs propres objectifs climatiques. »

Gim Huay Neo, directeur général, chef du Centre pour la nature et le climat, Forum économique mondial, a souligné « trois impératifs sur lesquels il est important que le bureau GIP Afrique travaille, notamment l’accélération du développement d’infrastructures vertes et inclusives, des normes vertes et durables appropriées et l’alignement des taxonomies, et un environnement politique favorable ».

Deborah Lehr, vice-présidente et directrice exécutive du Paulson Institute, a évoqué le potentiel de croissance de l’Afrique en termes d’action climatique et de développement vert. Elle a déclaré que « le GIP présente des opportunités pour l’Afrique de réaliser la transition climatique et d’éviter les émissions projetées dans le scénario de statu quo. »

Hendrik du Toit et Brahim Benjelloun-Touimi se sont félicités de la création du GIP Africa Chapter et ont exprimé une grande confiance pour ses opérations futures. « Grâce au lancement du bureau Afrique, ont-ils déclaré, le GIP peut apporter de « nouveaux financements », y compris des financements de transition, pour soutenir le développement durable de l’Afrique. Le bureau GIP Afrique, en tant que deuxième section bureau régional lancé, s’appuiera sur les expériences actuelles, collaborera avec d’autres initiatives internationales et continuera à partager les pratiques exemplaires des autres membres du GIP. »

La cérémonie de lancement a été suivie d’une table ronde axée sur les risques et les opportunités des investissements verts en Afrique. Les panélistes ont souligné que l’Afrique doit étendre massivement son marché financier durable et développer le financement de la transition pour

atteindre l’objectif climatique, et que l’assistance internationale et le partage des connaissances seront essentiels. Il a également été déclaré que l’Afrique a de nombreuses expériences dans l’intégration de l’action climatique avec les objectifs de développement durable, alors que de nombreuses solutions de financement innovantes sont originaires de ce continent. Les panélistes ont fait part de leurs attentes au bureau GIP Afrique et ont souligné l’importance de l’engagement avec les principales parties prenantes, l’alignement avec d’autres initiatives, la mobilisation des finances publiques, ainsi que le partage des connaissances et les activités de renforcement des capacités.