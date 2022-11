inwi fait vivre aux supporters les grands moments du football mondial avec une « Fan Zone » dédiée pour soutenir l’équipe nationale et des offres exceptionnelles

Partenaire officiel du football national, inwi déploie un nouveau dispositif pour soutenir l’équipe nationale et permettre à ses clients de vivre pleinement leur passion pour le football.

Ainsi, pour l’occasion, inwi aménagera une « Fan Zone » dédiée, à l’esplanade du complexe Mohamed V de Casablanca, qui va permettre aux supporters de suivre en direct les matchs de l’équipe nationale au Qatar ainsi que ceux des différentes sélections lors du premier tour. Cette Fan Zone accueillera aussi différents jeux et animations pour rendre cette expérience plus divertissante et immersive. Au programme : un espace gaming, un espace billard-foot ou encore des jeux de réalité virtuelle.

Fidèle à son engagement en faveur de l’action sociale, l’opérateur global inwi, à travers son initiative « Dir iddik », organisera la visualisation des matchs de la sélection nationale au sein des centres de protection de l’enfance. Suite au lancement d’un appel à bénévolat dédié, plus de 80 bénévoles seront impliqués dans cette opération qui concernera 4 villes marocaines : Fès, Casablanca, Taroudant et Laayoune. Ces bénévoles participeront à l’installation des grands écrans et de la connectivité dans les salles tout en organisant des animations diverses en faveur des enfants.

Par ailleurs, sous le signe de la générosité, et à partir du 20 novembre, les clients inwi pourront se rendre chaque jour, pendant tout l’événement footballistique mondial, sur le Club inwi via l’application my inwi ou par SMS pour gagner des cadeaux en data ou en appels. Aussi, à chaque jour de match de l’équipe nationale et en exclusivité sur my inwi, le Club inwi triplera sa générosité pour permettre à ses clients fidèles de vivre leur passion pour le football et la partager avec leurs proches.

Et ce n’est pas tout ! Pour les supporters qui se déplaceront au Qatar pour assister aux matchs de l’équipe nationale, inwi leur propose une offre roaming inédite avec 15Go d’internet à 200 DH valables 30 jours aussi bien au Qatar qu’aux Emirats Arabes Unis. Ce pass est disponible pour tous les clients inwi avec et sans abonnement, win et B2B.

A travers ses offres et services placés sous le signe de la générosité, inwi répond aux besoins des supporters en apportant pleinement son soutien à l’équipe nationale lors de cette compétition mondiale.

En mettant en place ce nouveau dispositif, inwi réitère son soutien à la sélection nationale pour porter haut les couleurs du football marocain.

DIMA MAGHREB !