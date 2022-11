Ford Motor Company et Ford Fund nommés aux Peace and Sport Awards 2022, pour le prix “Initiative RSE de l’année”

Ford et Ford Motor Company Fund – la branche philanthropique de Ford font partie des trois nommés au prix de l’Initiative RSE de l’année, dans le cadre des prestigieux « Peace and Sport Awards 2022 ». Ce prix récompense une entreprise ou une fondation qui a démontré son engagement social par le sport et utilise ses atouts et son expérience pour promouvoir la paix et le civisme dans le monde.

Avec le soutien du Ford Fund et en partenariat avec l’ONG Tibu Africa, Ford Motor Company a engagé plusieurs initiatives en 2022 en Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne. Ainsi, le programme « YD–MAJ For Equal Play » mis en œuvre au Maroc se voit nommé pour le prix « Action RSE de l’année » aux Peace and Sports Awards 2022. Le projet a pour objectif l’inclusion des jeunes personnes à mobilité réduite âgés de 10 à 16 ans. Cette initiative vise à soutenir le renforcement de l’estime de soi, à contribuer au changement de la perception des jeunes personnes à mobilité réduite dans les communautés et dans leur préparation au marché du travail, et ce, par le sport tout en s’appuyant sur un programme intégré et multidimensionnel.

Créés en 2008, les « Peace and Sport Awards » récompensent chaque année les organisations et les personnalités qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la paix, au dialogue et à la stabilité sociale dans le monde grâce au sport. Des programmes de terrain spécifiques aux initiatives mondiales, les lauréats mènent des projets emblématiques de la capacité du sport à réconcilier des groupes divisés ou opposés. Ils sont une source d’inspiration pour les autres parties prenantes quant à ce que le sport peut accomplir sur la scène mondiale.

Les Lauréats de cette année, seront annoncés ce 30 novembre, à Monaco, à l’occasion du Forum International Peace and Sport 2022.