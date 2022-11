Casabus opéré par alsa rapproche le bus des entreprises, et lance les cartes d’abonnement Entreprises qui allient facilitation du déplacement et responsabilité sociétale

Casabus opéré par alsa lance une nouvelle carte d’abonnement dédiée aux entreprises qui souhaitent offrir à leurs collaboratrices et collaborateurs une solution de transport, répondant à leur besoin de mobilité et de confort. En lançant pour la première fois sa carte Entreprises, Alsa confirme sa volonté de faire du bus le moyen de transport pour toutes et tous, et de le faire adopter par les Casablancaises et Casablancais qui n’y adhéraient pas jusque-là.

Elle constitue pour les entreprises, à la fois un moyen de motivation, un outil de performance et un acte social et écologique en invitant les salarié.e.s à utiliser un moyen de transport en commun au lieu des moyens individuels.

Pratique et offrant le meilleur rapport qualité prix sur le marché, la carte Entreprises de Casabus opéré par alsa permet aux usagers de voyager en bus dans l’ensemble des lignes du réseau 7jr/7, en illimité, durant toute la période de l’abonnement. Elle est valable sur tout le territoire de l’établissement de Coopération Intercommunale « ECI » Al Baida, incluant Casablanca, Mediouna, Nouaceur et Mohammedia.

Avec le lancement de cette carte, Alsa élargit ainsi sa gamme de produits et tient la promesse de rapprocher davantage le bus des citoyennes et citoyens.

Toutes les informations sur la carte Entreprises sont disponibles sur le site web de Casabus et ses plateformes sur les réseaux sociaux, ou par téléphone au 05 20 55 20 55.