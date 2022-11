BALMAIN PRIME DES RÉALISATIONS MAROCAINES DANS LE CADRE DE PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L’ACADEMY DE MODE CASABLANCA 

Dans le cadre de son cursus pédagogique et afin de faire vivre à ses élèves des situations professionnelles réelles, l’ACADEMY DE MODE CASABLANCA a sollicité la maison de Luxe française BALMAIN, pour soutenir ses élèves dans leurs projets de fin d’études.

BALMAIN a adhéré à la demande de l’Academy pour accompagner pédagogiquement les élèves de ladite Academy à décliner commercialement une jupe issue du défilé Automne-Hiver 2022/2023 afin de la produire en série, et de réduire ses coûts de production, tout en préservant les codes intrinsèques à la marque.

Afin d’épauler ses élèves dans la réalisation de leurs projets, l’ACADEMY DE MODE CASABLANCA a fait appel à la société Evlox, une entreprise de production de tissu Denim haut de gamme Made In Morocco et à la société Crossing, une « Original Design Manufacturer » spécialisée dans le Denim et le sportswear pour aider et assister les apprenants dans l’industrialisation du modèle.

Les travaux effectués en binômes, au sein de l’Academy et de la société Crossing, ont permis de proposer de nouveaux croquis, de profiter des techniques d’ennoblissement développés par la société Crossing, de réaliser les patronages et les gradations tout en gardant l’ADN de la pièce.

Après l’évaluation des différents projets représentant un total de sept (7) prototypes, la maison de haute couture BALMAIN a décerné trois prix aux meilleures réalisations. Par la même occasion, les sociétés Crossing et Evlox ont remis aux heureux gagnants une récompense financière.

Le 1er prix est revenu à Aziza Abouhafssa (2ème année licence professionnelle design & stylisme de mode) et Hasnaa Sanmi (2ème année DTS modélisme créatif industriel). Pour leur part, Ricardo Sumbo (2ème année licence professionnelle design & stylisme de mode) et Bouchra Halgach (2ème année DTS modélisme créatif industriel) ont décroché le 2ème prix, tandis que le Prix « coup de cœur » a été remporté par le binôme Ricardo Sumbo (2ème année licence professionnelle design & stylisme de mode) et Rahma Rabhi (2ème année DTS modélisme créatif industriel).

L’événement organisé ce mardi 15 novembre 2022 dans les locaux de l’école, a connu la présence du Ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Younes Sekkouri, de M. Anass EL ANSARI, Président de l’AMITH, de M. Omar SAJID, Vice-Président de l’AMITH et Président du Conseil d’Administration de l’ACADEMY DE MODE CASABLANCA et de Madame Josiane FOFANA, représentante de la Maison de Haute Couture Balmain.

À cette occasion, M. Younes SEKKOURI a félicité, l’ensemble du staff administratif et pédagogique pour leur dévouement et leur engagement ainsi que la maison de couture BALMAIN et les sociétés Evlox et Crossing pour leur appui et leur encouragement pour l’excellence et la créativité. M. le ministre a précisé que : « le capital humain constitue une priorité qui conditionne amplement la réussite de tous les chantiers structurants de notre pays. La formation professionnelle représente un dispositif important pour le développement des compétences répondant aux attentes des entreprises dans un cadre de partenariat public privé comme c’est le cas de l’école ACADEMY DE MODE CASABLANCA ».

Il est à rappeler que l’ACADEMY DE MODE CASABLANCA est une école professionnelle de mode, créée dans le cadre du Pacte National pour l’Émergence industrielle, dans l’objectif d’accompagner le secteur de l’habillement dans sa mutation de sous-traitant à co-traitant et produit fini. L’école forme les étudiants à des DTS en design & stylisme de mode, et en modélisme créatif industriel.

L’ACADEMY DE MODE CASABLANCA est le fruit d’un partenariat public/privé entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et le Ministère de l’Économie et des Finances et l’AMITH (Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement)