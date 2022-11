“Alliance for YOUth” vise à créer 30.000 opportunités de développement pour les jeunes marocains à l’horizon 2025

À l’occasion de la Journée Africaine de la Jeunesse qui a lieu le 1er novembre, les partenaires de la “Alliance for YOUth” au Maroc se sont engagés à produire un impact positif pour 30.000 jeunes Marocains à l’horizon 2025, en les aidant à améliorer leurs compétences professionnelles et à réussir leur carrière professionnelle au Maroc où le taux de chômage des jeunes diplômés est supérieur à 60 %.

Cet engagement a été paraphé par les partenaires locaux de la “Alliance for YOUth”, notamment Nestlé, L’Oréal, Syngenta, Intelcia, Publicis, Equatorial Coca-Cola Bottling Company, GEODIS, SGS, Roche, STMicroelectronics, Capgemini et Nielsen.

“Nous appelons davantage de partenaires à rejoindre la “Alliance for YOUth” au Maroc, car le partage d’idées et la mobilisation d’entreprises est le meilleur moyen de soutenir les jeunes dans leur carrière professionnels. Les jeunes sont, rappelons-le, des agents clés du changement social, de la croissance économique et du développement durable au Maroc, mais aussi partout ailleurs”, a déclaré Imane Zaoui, Directrice générale de Nestlé Maroc.

De son côté, le Professeur Anass Kettani, vice-président de l’Université Hassan II de Casablanca chargé de l’inclusion, de l’entrepreneuriat et du partenariat, a souligné : “Je suis très heureux de me joindre à des responsables des ressources humaines de multinationales dans le cadre de l’initiative “Alliance for YOUth”, et ce en vue d’aider les jeunes diplômés à surmonter toutes les difficultés qui pourraient jalonner leur parcours professionnel”. Et d’ajouter : “L’Université Hassan II de Casablanca se réjouit d’apporter sa contribution à l’Alliance, car la collaboration entre les établissements d’enseignement et les entreprises est vitale.”

Pour sa part, Hicham Zouanat, directeur des ressources humaines, de la communication, des affaires générales et du développement durable de la North Africa Bottling Company a rappelé : “Il est clair que les stages et les programmes d’alternance constituent les meilleures protections contre le chômage des jeunes.”

S’exprimant à son tour, Claudia Thumm, responsable des ressources humaines de Nestlé pour la zone Asie, l’Océanie et l’Afrique de Nestlé S.A., qui a assisté à la cérémonie de signature des engagements de l’Alliance à Casablanca, a déclaré : “L’Alliance vise à la fois à favoriser l’employabilité des jeunes et à enrichir les viviers de talents locaux pour les entreprises membres. Notre ambition chez Nestlé est d’aider 10 millions de jeunes dans le monde à accéder à de meilleures opportunités économiques à l’horizon 2030, et notamment en Afrique où le potentiel des jeunes est immense et se doit d’être davantage débloqué.”

Les partenaires de la “Alliance for YOUth” au Maroc conjugueront leurs efforts en vue d’offrir aux jeunes des stages et des apprentissages de qualité ; ils proposeront ainsi à ces jeunes la possibilité de prendre part à des programmes de préparation au travail, et notamment à des consultations sur leurs orientations de carrières, sur la présentation de leur CV et sur les simulations d’entretiens, le tout en étroite coordination avec des établissements d’enseignement et des organismes de jeunesse. Les partenaires travailleront en collaboration avec des prestataires de services éducatifs, mais aussi des autorités de tout type, des organisations commerciales et des associations de jeunesse.

Les entreprises intéressées sont invitées à rejoindre la “Alliance for YOUth” et à ouvrir ainsi leurs portes aux jeunes pour des stages, des formations professionnelles et des conseils d’orientation professionnelle. Les parties intéressées peuvent envoyer un courriel à [email protected] si elles souhaitent obtenir plus d’informations.