Aous Remmal, SG du MUR : “La normalisation avec Israël a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase”

Fraîchement élu à la tête du mouvement islamiste, l’ancien membre du Conseil national du PJD Aous Remmal se livre à TelQuel. Dans une longue interview qui sera publiée en trois parties, ce doctorant en études islamiques et ancien professeur de SVT revient sur les relations entre le Mouvement unicité et réforme (MUR), l’État et le PJD.