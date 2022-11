Nespresso et le célèbre chef de la pâtisserie française Pierre Hermé associent leurs arts pour annoncer une collection festive à l’occasion des fêtes de fin d’année

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La collaboration en édition limitée s’appuie sur la vaste expérience de Pierre Hermé en tant qu’expert de saveur, mettant en avant une collection qui approfondit l’indulgence du palais en savourant la joie partagée avec nos amis et notre famille. Il s’agit d’une invitation à se rassembler, à découvrir et se délecter de surprises inattendues : des plaisirs de la dégustation d’un nouveau café ou pâtisserie aux rires conjugués entre amis, des histoires plus complètes s’écrivent avec la Nespresso. Les cafés et confiseries Pierre Hermé qui font entrer l’art de la haute pâtisserie dans tous les jours, enrichissant les deux dans une égale mesure.

Pierre Hermé créateur de la Haute Pâtisserie, ses pâtisseries sont au sommet de l’avant-garde design, technique savante et saveurs raffinées. Des décennies d’expérience commençant par un apprentissage à 14 ans chez Gaston Lenôtre, conduisent Pierre Hermé a être couronné du prestigieux titre de Meilleur Pâtissier du Monde en 2016. Avec boutiques et cafés du même nom dans le monde entier, la créativité et la sophistication de Pierre Hermé dans la gastronomie est incomparable. Son imagination indéniablement moderne s’associe à la technique de l’artisanat, le café ultime pour les palais les plus exigeants – les épicuriens se délecteront des saveurs tout en se réjouissant de la facilité d’utilisation, le tout dans le confort de son foyer.

La collaboration consiste en la conception de délicieux cafés, des confiseries et des cadeaux sous la bannière Nespresso, dans le cadre des offres de la saison des fêtes, en ajoutant des machines à café et des accessoires en édition limitée, afin de mettre la qualité Nespresso dans tous les domaines de la journée.

En tête avec un café noir d’origine unique de Colombie, l’Infiniment Espresso, est sourcé de la nouvelle région d’approvisionnement de Tolima, où les agriculteurs utilisent principalement des méthodes naturelles et privilégient une agriculture à faible impact, au bénéfice de la terre et de ses habitants. Les grains d’Arabica disponibles en Original en tant que fleur Infiniment Double Espresso avec de vibrants fruits rouges et des céréales douces, exprimant une profondeur de saveur impressionnante et une élégante sensation en bouche.

L’offre expresso Original comprend également deux cafés aromatisés : l’Infiniment Gourmand Saveur Noisette, fabriqué à partir de grains d’Arabica sud-américains délicatement sucrés, suivi de douces notes de tête de biscottiaux amandes et vanille. D’une douceur rafraîchissante, l’Infiniment Fruité Saveur Framboise articule l’arôme onctueux des céréales avec la saveur séduisante des framboises. Ces deux inspirent une expérience pâtissière premium en déclarant les mêmes saveurs complexes que l’on associe avec les hautes pâtisseries de Pierre Hermé.

Aucune collection Pierre Hermé ne serait complète sans douceurs : pour accompagner les cafés, les carrés de chocolat noir Infiniment Exquis 70%, fabriqués à partir de chocolat noir d’origine unique provenant de la République Dominicaine, sont délicatement parfumés à l’essence rare de Timur baies, qui sont récoltés par une communauté locale au Népal, offrant un profil aromatique de pamplemousse, poivre et notes florales.

Les Biscuits Framboise Cannelle Infiniment Savoureux sont également disponibles dans la gamme conçue sous la direction artistique de Pierre Hermé. Destinées à être associées aux cafés Nespresso et apporter de nouvelles dimensions aux profils gustatifs au sein de chacun d’eux, les caractéristiques des sablés framboises séchées et l’épice chaude de la cannelle de Ceylan exploitée dans un croquant qui est une belle feuille à l’onctuosité inhérente aux cafés Nespresso.

La Bougie Parfumée Café Noble a été imaginée en collaboration avec un maître parfumeur français Olivia Giacobetti et Pierre Hermé pour une immersion plus durable dans l’esprit festif. Le doux, le parfum douillet s’inspire de la tradition colombienne consistant à ajouter de la panela, un sucre brut brun doré, c’est aussi doux que le miel au café pour une confection gourmande. Avec toutes les complexités et nuances de café, la bougie présente des notes de cannelle, de vanille, d’épices et un arabica robuste haricot, et est logé dans un récipient en porcelaine réutilisable.

Pour compléter la collection festive, les calendriers de l’Advent Original de cette saison, contenant 24 cafés et un cadeau surprise pour le dernier jour. Les calendriers de l’Advent à offrir contiennent les trois Nespresso co-créés | Les cafés Pierre Hermé, ainsi que les coups de cœur de la Nespresso, gamme permanente, proposant un café différent derrière chaque porte pour une agréable surprise sur le chemin vers les fêtes de fin d’année, le tout présenté dans un superbe coffret conçu pour être réutilisé par la suite.

La sophistication de Nespresso trouve du sens en la performance de Pierre Hermé, l’architecte du goût, avec du café comme connecteur – un régal gourmand multisensoriel pour ravir le palais de chacun et tisser les liens entre les générations.

L’enchantement de la gourmandise, le cadeau de la convivialité : le Nespresso | La collection Pierre Hermé, est arrivée dans les boutiques Nespresso et en ligne depuis le 1er novembre. Comme pour tous les moments partagés, la collection est disponible pour une durée limitée et en quantités limitées, dans la limite des stocks disponibles.